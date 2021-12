Ballonnen en sirenes tijdens sereen eerbetoon voor Sam Vandendriessche in Roeselare

Tweehonderdvijftig aanwezigen brachten woensdagavond nabij zijn woning in Rumbeke een mooi en sereen eerbetoon aan Sam Vandendriessche. Ballonnen werden opgelaten en de sirenes van de brandweer weerklonken over de talrijk aanwezigen. De 29-jarige werknemer van Mulder en vrijwilliger bij de brandweer kwam vorige week om bij een verkeersongeval met zijn moto. “Dit is hetgeen Sam zou willen. We hebben het gevoel dat hij hier elk moment kan toekomen.”

Sam Vandendriessche overleed vorige week woensdagnacht nadat hij enkele uren voordien verongelukte langs de Brugsesteenweg in Roeselare. De verslagenheid bij zijn vele vrienden, binnen het brandweerkorps waar hij reeds een achttal jaar van deel uitmaakte, en bij de firma Mulder waar hij werkte, is groot. De afscheidsplechtigheid voor Sam gaat donderdagochtend door in de aula van uitvaartzorg Commeyne, maar enkele vrienden besloten woensdagavond al een herdenkingsmoment te organiseren nabij zijn woning. Nadat iedereen de tijd nam om herinneringen naar boven te halen over Sam, werden honderd kleurrijke ballonnen opgelaten. De sirenes van de brandweer werden aangezet.

Tijdens het lied ‘See you Again’ van Wiz Khalifa lieten heel wat aanwezigen hun tranen de vrije loop. “Onze maat zou dat zo gewild hebben. Gezellig samenzijn met vrienden vond hij gewoon de max. We hebben het gevoel dat hij ieder moment kan toekomen”, aldus Dempsey Dewitte, één van de beste vrienden van Sam. De Rumbekenaar stond gekend als een levendig persoon vol energie. “Hij had een gouden hart voor iedereen rond zich. Hij hielp iedereen en deed bijvoorbeeld klusjes voor zijn buren. Niets was hem teveel, hij vroeg ook nooit iets terug”, aldus Delphine Deleu. Sam had net ook een vast contract gekregen bij de firma Mulder. Daar had hij enkele weken geleden nog zijn sportieve talenten getoond door er de Container Cup te winnen. “Sam zal heel hard gemist worden. Er zullen er geen zo’n twee meer bestaan”, aldus Jorge Vantournhout.

Op de herdenkingsplechtigheid tekenden verschillende collega’s van Mulder present. Ook een grote delegatie van de brandweer was er aanwezig. “Sam was echt een ambiancemaker binnen het korps. Hij hield ook iedereen samen. Zo hielp hij bijvoorbeeld ook mee bij de organisatie van de loopwedstrijd Dwars door Beveren”, aldus brandweercollega Florian Vandecasteele. De geslagenheid binnen het Roeselaarse korps is groot. “We hadden net die avond nog een oefening gehad. Sam was onmiddellijk na de oefening vertrokken. Even later hoorden we wat er gebeurd was. Dat nieuws sloeg als een bom in binnen de brandweer, waar het groepsgevoel heel erg groot is.” De brandweer zal ook donderdagochtend massaal aanwezig zijn op de uitvaartplechtigheid. Bij het naar buiten dragen van de kist zal de brandweer ook een erehaag vormen.