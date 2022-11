Baby overleden in kinderdagverblijf Pinokkio in Avelgem: “Spijtig natuurlijk overlijden”

In het kinderdagverblijf Pinokkio in Avelgem is op dinsdag 29 november een baby overleden. Dat meldt het parket van Kortrijk.

Volgens het parket wijst het onderzoek uit dat het om een spijtig natuurlijk overlijden gaat.

“We weten zelf nog niet precies wat er gebeurd is en krijgen woensdagavond nog de nodige uitleg. We zijn in elk geval erg geschrokken”, klinkt het bij het betrokken kinderdagverblijf. (LK)