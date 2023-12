Auteur Marcel Pisano onverwacht overleden: “Blankenberge verliest een waardevolle persoonlijkheid”

De Blankenbergse auteur Marcel Pisano is overleden. Pisano was een geboren Amsterdammer. Reeds als jongeling schreef hij teksten en publiceerde hij verhalen. Sinds 2010 woonde hij in Blankenberge, waar hij zich volop integreerde in het cultuurleven.

“Cultureel Blankenberge zal deze flamboyante persoon missen. Marcel had een enorme bewondering voor het bouwkundig erfgoed van deze stad, was medeoprichter van de culturele vereniging ‘Belle Epoque’ en tevens actief bestuurslid van de Blankenbergse cultuurraad. Het winterevent Bel’Lumière was een van zijn geesteskinderen”, zegt zijn goede vriend Enzo Farina, zelf gewezen voorzitter van de cultuurraad. “Marcel was ook een schitterend auteur. Zijn boeken werden in meerdere talen vertaald. Hij beheerste zowel de romanstijl als de erotiek en het misdaadverhaal. In de voorbije maanden was hij bezig een filmscenario te schrijven”, aldus Farina.

Pisano was ook een man die de retoriek niet schuwde. Als vrijzinnige had hij problemen met de godsdienst en hij schuwde het debat daarover niet. “Religie houdt mensen dom. Dat is meteen ook de reden waarom ik boeken ben gaan schrijven”, zei Pisano zelf in een interview in De Krant Van West-Vlaanderen begin 2020. Dat was toen naar aanleiding van zijn nieuwste publicatie ‘Het dagboek van de liefde’, waarin hij afrekende met zijn gedwongen jeugdjaren als Jehova’s getuige. Daarna volgde nog een trilogie rond religie en mythe, waarvan in het voorjaar het laatste deel ‘Het Amsterdam mysterie’ verscheen. Ook toen brachten we in onze krant een interview met de man. Het filmscript waar hij aan bezig was, was op deze trilogie gebaseerd. De verhaallijnen vertonen best wel wat parallellen met ‘De Da Vinci Code’. “Ik ga verder waar Dan Brown gestopt is”, aldus de overleden auteur.

Farina prijst tot slot ook Pisano’s totale inzet bij zo vele culturele en toeristische projecten. “Nooit deed iemand tevergeefs beroep op deze man. Blankenberge verliest een waardevolle persoonlijkheid”, aldus nog Enzo Farina. Marcel Pisano overleed onverwachts, vorige vrijdag. Hij werd 65.