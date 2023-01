Ashley en Kimsy verliezen bijna 2-jarig dochtertje na ongelijke strijd: “We moesten onze kleine Naëma laten gaan”

Vorige week donderdag is de kleine Naëma Foulon in het AZ Groeninge overleden. Vier dagen voor haar tweede verjaardag heeft het kleine meisje helaas de strijd verloren die ze niet kon winnen. “Lieve, lieve poppemieke, het heeft niet mogen zijn. We konden niet anders dan doen wat voor jou het beste was. We zagen je veel te graag om jou pijn te zien lijden. Ook al betekent dit dan dat we je moesten laten gaan”, zeggen haar ouders Ashley en Kimsy die in Lauwe wonen.

Op de pagina ‘Warm West-Vlaanderen’ in de rubriek ‘In de bloemen’ in onze provinciekrant schonk Ashley zijn vriendin begin december vorig jaar een bloemetje. “Omdat zij het verdient en omdat ik mij geen betere mama kan wensen voor ons kindje”, zei hij.

Naëma is op 16 januari 2021 in Bornem geboren en zou maandag twee jaar geworden zijn. Het was van meet af aan een zorgenkindje. Ze leed aan cerebrale parese door zuurstofgebrek bij de geboorte. Daardoor was ze motorisch heel beperkt. Haar ouders hadden er vrede mee genomen dat het erg moeilijk zou worden. Er zijn maar weinig instellingen waar Naëma terecht kon. Dat kon wel in de dagopvang van De Zonnebloem in de Steenstraat in Heule.

Ashley en Kimsy zijn ook heel velen dankbaar voor wat ze voor Naëma hebben betekend, in het bijzonder oma Ilde uit Londerzeel en tante Marleen Foulon uit Gullegem, die vrijwilligster is in De Zonnebloem en bij wie Naëma elke maandag kon zijn. Dankbaar zijn ze ook voor de thuisbegeleiding door ’t Spoor (Dominiek Savio) uit Gits en Kites team uit Leuven voor palliatieve thuiszorg.

Kimsy komt uit Londerzeel en Ashley is van Moorsele. Hij werkt als bandenmonteur bij Tyro in Deerlijk. Eerst woonden ze in Zwevegem en verhuisden naar Lauwe in een woning die beter geschikt was voor Naëma.

Haar gelukkig maken

Mama Kimsy Meskens besefte als verpleegkundige – ze heeft onder andere nog op een afdeling zware revalidatie gewerkt – maar al te goed hoe moeilijk Naëma het had. Ze heeft trouwens tijdelijk haar werk moeten stopzetten om tijd te maken voor Naëma. Toch bleven zij en haar man positief tot het laatste moment. Ze wilden proberen hun dochtertje alles te geven wat haar gelukkig kon maken. Ze trokken met haar naar een speelpleintje en op de kermis zagen ze dat ze genoot op de paardenmolen. Ze hadden begin februari een feest gepland en wilden nog naar Disneyland en het aquarium Nausicaa in Boulogne-sur-Mer. “Het is niet meer mogelijk geweest”, zeggen Ashley en Kimsy.

“We hebben wel mooie feestdagen achter de rug en nog een paar goeie momenten gehad. Maar haar lichaampje was op. We zijn de laatste weken continu bij haar gebleven, zodat ze zich niet alleen voelde. Ze heeft de laatste drie weken enorm veel afgezien, veel pijn en aanvallen gehad. Ze is die dag om 12 uur mooi en rustig gestorven. We hebben haar nog van alles ingefluisterd, ook nadat haar hartje gestopt was met kloppen…”

Opluchting

Het gemis is voor Naëma’s ouders is enorm, maar ze voelen zich naar eigen zeggen ook opgelucht omdat hun dochtertje nu niet langer lijdt. “Niemand zou zijn kindje moeten afgeven. Het is zo tegen de natuur in. Waarom kon het niet anders zijn? Die vragen spoken door ons hoofd. Maar we kunnen het ook zo zien dat we bijna twee mooie jaren achter de rug hebben, waarbij we vaak gedacht hebben dat we haar al sneller konden verliezen.”

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 21 januari om 10 uur in de Sint-Bavokerk in Lauwe. “Kom in je mooiste kleurrijke outfit”, staat er op de kleurrijke rouwkaart. Na de crematie zal de urne liefdevol thuis bewaard worden.

(NOM-Begr. Deseyne/Sereni)