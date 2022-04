As van Arno wordt uitgestrooid op zee

De as van de zaterdag overleden rockheld Arno zal worden uitgestrooid op de Noordzee. Dat vertelt zijn broer Peter aan VRT NWS.

Peter Hintjens vertelde dat hij verschillende keren afscheid heeft kunnen nemen van zijn broer Arno. “Ik ben blij dat ik ook altijd bij hem geweest ben tijdens zijn laatste dagen, dat gaf me voldoening. Het was hard, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het waren zware dagen, maar hij heeft rust nu. Ik ben blij voor hem.”

De twee praatten ook over de laatste wensen van Arno. Eén daarvan was om in de zee uitgestrooid te worden. “We spraken vroeger nooit over de dood, maar het laatste halfjaar is hij dat beginnen te zeggen. ‘Als er ooit iets gebeurt met mij, wil ik verstrooid worden op zee’, zei hij. En we gaan dat ook doen, natuurlijk.”

(MVM)