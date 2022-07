Arthur Mahieu op 82-jarige leeftijd overleden

Arthur ‘Tuurke’ Mahieu verloor dit weekend op 82-jarige leeftijd de strijd tegen een aanslepende ziekte. De hele KRC-familie is in rouw, want Tuur en zijn gezin zijn niet weg te denken bij de Ratjes.

Van kleinsaf ging Tuurke naar de Ratjes kijken in de Deerlijksesteenweg. Later werd hij actief in het jeugdbestuur, was hij vele jaren materiaalverantwoordelijke voor de jeugd, en was hij achter de schermen erg actief op het jeugdtornooi. Toen zoon Frederique het paars-witte shirt aantrok op zijn zesde, waren Tuur en Yvette supporters nummer 1 van hun jongen.

Hoe trots waren ze nadien niet toen Frederique geleidelijk aan meer en meer taken kreeg in de club, en hij er op vandaag secretaris is en hét gezicht van het Harelbeekse jeugdvoetbal. Kleinzoon Kyle was later ook nog een Ratje, en schoonzoon Rik is afgevaardigde voor de U15. KRC betuigt zijn medeleven aan Yvette, dochter Kathy, Frederique, Rik en de kleinkinderen Kyle en Kayley.

(Peter Van Herzeele)