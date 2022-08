Arlette Vlaminck (76), de voormalige echtgenote vanGeorges Leekens, overleden

Op zondag 31 juli is Arlette Vlaminck overleden op 76-jarige leeftijd. De voormalige echtgenote van voetbalicoon Georges Leekens verbleef sinds 1996 in een zorginstelling na een dubbele hersenbloeding. “Mijn mama was een echte klassevrouw”, zegt haar enige dochter Sofie Leekens.

Arlette Vlaminck werd geboren in Adegem op 20 oktober 1945. Ze kwam uit een warm nest met zes kinderen, waarvan ze de vierde was. Na haar middelbare school startte ze als doktersassistente in Brugge, de stad waar ze ook haar grote liefde Georges Leekens, die toen bij Club Brugge speelde, leerde kennen. Ze huwden in Brugge en hun liefde werd in 1977 bezegeld met dochter Sofie.

Stille kracht

“Ik herinner me mijn mama als een hele lieve, zorgzame moeder die wel wat overdreven beschermend was naar haar dochter toe”, zegt Sofie Leekens. “Ze genoot ten volle van het leven en zette graag een stapje in de wereld maar volgde toch vooral mijn vader op de voet. Mijn moeder was de stille kracht achter alle successen die behaald werden. Het was een mooie dame en vooral een vrouw met klasse.”

Sofie was pas 19 jaar toen het noodlot toesloeg. Haar moeder kreeg op 13 augustus 1996 twee hersenbloedingen. “Het was de donkerste dag uit mijn leven”, blikt Sofie terug. “Vier maanden lang lag ze op intensieve zorgen onder het toeziend oog van dokter Marc Bourgeois. Na een lange revalidatieperiode in het ziekenhuis werd ze opgenomen in woonzorgcentrum Herdershove in Brugge. Het was voor mij extreem moeilijk omdat ik steeds opkeek naar mijn moeder terwijl door haar beperkingen de rollen omgekeerd werden. Zij had míj nodig. Gelukkig vonden mijn mama en ik hier na verloop van tijd onze draai en vonden we geluk in kleine dingen zoals het nuttigen van een glaasje champagne met een oestertje en in de namiddag bijkletsen met haar twee oogappels Nathan en Gaëthan (de kinderen van Sofie, red.).”

Extreme leegte

“Ze laat een extreme leegte na, waarvan ik op dit moment nog niet weet hoe ik die ooit weer zal kunnen vullen. Ik troost me met de gedachte dat zij nu verlost is uit haar lijden. Want hoe je het ook draait of keert, het was toch vooral een moeilijke periode waar we het beste van gemaakt hebben.”

De redactie van Brugsch Handelsblad biedt de familie haar oprechte deelneming aan.