Ardooise Paasmarkt begint met indrukwekkende stilte

De Ardooise zondagse markt is op Paaszondag met een indrukwekkende minuut stilte begonnen. Bovendien werd om 6.30 uur een kaarsje ontstoken aan het bushokje. Daar begon Alex Windels elke week zijn bezoek aan de markt.

Marktchampetter Donald Debel vertelt over de overleden volksfiguur. “Alex, Solex voor zijn vele vrienden, was er al die jaren zeer vroeg bij om een handje toe te steken bij de opstart van de markt. Als ik er door omstandigheden niet kon zijn nam hij de organisatie en de voorbereiding van de markt van me over. Vooraleer hij zijn tafeltje, in het Hoekske innam was het bushokje hier zijn plaats. Het voelde raar aan dat Solex er niet meer was. We hebben er een kaarsje gebrand met de marktkramers en de vroege bezoekers. We hielden samen een minuut stilte en de hele voormiddag hielden de marktbezoekers even halt aan de lege plaats. De markt zal nooit meer dezelfde zijn”, aldus Donald Debel.

Alex Windels overleed vorige week. Hij werd slechts 51 jaar.