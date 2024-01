Ardooise harmonie verliest met Gabriël Verpoort tweede icoon in een maand tijd

Voor de Ardooise Harmonie Sint Cecilia zijn het momenten van afscheid nemen. Een maand geleden namen ze afscheid van bestuurslid Fons Vanhaverbeke. Nu is eremuzikant en gewezen onderdirigent Gabriël Verpoort overleden. Daarmee zijn in een maand tijd twee iconen van de harmonie niet meer.

Gabriël Verpoort werd geboren in Ardooie op 13 augustus 1930 en overleed er op 18 januari laatstleden. Hij was de echtgenoot van Blanche Cordeny (+2011) en ze woonden in de Oude Lichterveldsestraat.

Trouw muzikant

Gabriël was van jongs af aan aangesloten en bekend bij de Harmonie waar hij een bekwaam en trouw muzikant was. Bij momenten verving hij als onderdirigent de dirigent van de harmonie.

Zo kende hij de harmonie van binnen en buiten. In zijn laatste levensdagen beleefde hij nog de toekenning van de persprijs aan neef Arthur Samyn, ook al een steunpilaar van de harmonie.

Singhet Vroo

Vele jaren stelde hij zijn muzikale kunnen ten dienste van het koor Singhet Vroo.

Gabriël was eveneens een familiemens en had twee dochters: Brigitte, echtgenote van Danny Vanderperre, en Greet, die getrouwd is met Danny Vandenhende.