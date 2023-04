Ardooie verliest volksfiguur Alex Windels (51)

In Ardooie is Alex Windels overleden. Hij was alom bekend als ‘Solex’. Alex Windels werd geboren op 19 september 1971. Hij is overleden op 3 april en werd 51 jaar.

Beroepshalve heeft Alex gewerkt bij diepvriesgroentenbedrijf d’Arta. Daarna deed hij bij de gemeente dienst als tijdelijke verantwoordelijke in de kantine van de sporthal. Alex was eveneens een vaste bezoeker van de wekelijkse markt waar hij zo nodig de echte marktchampetter Donald Debel verving voor het klaarzetten van de markt.

Toen het Sint-Maartenscomité een vervanger zocht om in de kleren van reus Mantje te kruipen, was Alex hiertoe bereid. Hij werd zo bekend als Mega Mantje en vergezelde zo gedurende lange tijd de Ardooise reuzenfamilie naar evenementen. Alex was ongehuwd en woonde in de Stationsstraat. Hij is opgebaard bij Viaene Vinckier in Ardooie.