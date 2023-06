Ardooie in rouw: RK-boegbeeld Erna Claerhout overleden

Met Erna Claerhout (84) verliest Ardooie een prominente en bekende inwoner. Erna is in haar vertrouwde omgeving in Ardooie overleden op 24 juni en ze werd 84 jaar

Erna was vooreerst een lieve moeder voor haar twee kinderen, Miet en Joost Vannieuwenhuyze. Joost is de man van Arko Dorpstheater-voorzitter Greet Depovere. Miet is de echtgenote van Bonifas Ghekiere.

Het verenigingsleven zou er in Ardooie anders uitzien zonder de inzet van Erna die vooral een boegbeeld was van het Rode Kruis. Daar zette ze zich al vroeg in voor de medemensen. Jarenlang was ze ondervoorzitter en ze stelde haar woning ter beschikking voor de uitleendienst. Ze is ook lid van Okra, Samana, de senioren van Vlas, de zilveren Passer en het Piuskoor.

Praktijklerares

Als praktijklerares in het Instituut der Heilige Kindsheid leerde ze tientallen moeders in de regio wat huishouden is en vooral haar kookkunsten werden op prijs gesteld.

Op 1 juli om 10 uur wordt afscheid genomen van Erna in de Sint Martinuskerk. Uitvaartdienst Ferryn.