Architect Jos Bossuyt op 93-jarige leeftijd gestorven

Vorige dinsdag 25 januari had in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk de uitvaartdienst plaats van de Kortrijkse architect Jos Bossuyt, die op 93-jarige leeftijd overleden is in AZ Zeno in Knokke. Ruim tien jaar geleden verliet hij Kortrijk en ging samen met zijn echtgenote Betty Corneille aan de kust wonen. In 2020 namen ze hun intrek in woon-zorgcentrum Lindenhove in Knokke. Op 7 oktober vorig jaar is zijn echtgenote overleden. Geen vier maanden later is ook hij heengegaan.

Jos Bossuyt was een geboren en getogen Kortrijkzaan. Hij stamde uit een bekende familie. Vader Florent had een bekende bakkerij – ‘Bossuutjes’ – op Overleie tegenover de Sint-Elooiskerk. Zelf zag Jos het bakkersvak niet zitten en hij trok naar sint-Lucas in Gent om voor architect te studeren. Toen hij pas getrouwd was, trok hij samen met zijn echtgenote voor drie jaar naar Congo waar hij verantwoordelijk was voor bruggen en wegenwerken.

Terug in België heeft hij eerst een tijdje in het bedrijf van zijn schoonvader Albert Corneille gewerkt, het matrassenbedrijf Acor in Stasegem. Daarna vestigde hij zich als zelfstandig architect. Eerst woonde hij negen jaar in de Gouden Rivierlaan in Kuurne, daarna in de Smokkelpotstraat in Kortrijk: daar zijn zowat alle villa’s in zijn buurt door hem ontworpen.

Benadigde biljarter

In zijn jonge jaren heeft Jos onder andere getennist maar vooral was hij, samen met zijn broer Romain, bekend als een talentrijk biljarter (drieband) die diverse kampioenschappen gewonnen heeft. In het verlengde van zijn beroep was hij erg creatief en leefde hij zich ook uit als kunstenaar. Hij maakte houtskooltekeningen en was een verdienstelijk aquarelschilder, van landschappen en zeezichten tot portretten.

Voor exposeren was hij echter niet te vinden. Hij was ook liefhebber van klassieke muziek, van vooral Bach, Beethoven, Vivaldi en Mozart. Het echtpaar was ook uitgesproken koningsgezind. Vader Corneille is voorzitter geweest van de Veteranen van Leopold III. Hij was actief bij de Kortrijkse afdeling van het ‘Koningsblok’ dat destijds ijverde voor de terugkeer van Leopold III naar België vanuit zijn Zwitserse ballingsoord.

Als tachtigers besloten Jos en Betty aan de kust te gaan wonen in Duinbergen (Heist) tot ze twee jaar geleden verhuisden naar een woon-zorgcentrum in Knokke. Zij hadden twee kinderen: Frankie, die getrouwd is met Marcia De Smedt en in het Oost-Vlaamse Belsele woont, en Maureen (Moorsele). Jos had vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

(NOM-Begr. D’haene/Sereni)