In het UZ Gent is apotheker Didier Van Nielandt (69) uit Poperinge overleden. Hij was zaakvoerder en medeoprichter van Beaphar Belgium dat is ontstaan door samenwerking tussen twee producenten, Beaphar en Labo Van Nielandt. Het assortiment van verzorgingsproducten voor het welzijn van huisdieren in België en Luxemburg bevat meer dan 400 verschillende producten.

Didier was destijds voorzitter van damesvolleybalclub Beaphar Poperinge. Patrick Schatteman werd zijn opvolger. In 2014 kreeg Didier van de stad Poperinge de Prijs van Sportverdienste.

Sociaal heel actief

Ondanks zijn drukke beroepsbezigheden was hij sociaal heel actief. Didier Van Nielandt was stichtend voorzitter van serviceclub Fifty-One Club Ieper. Hij was de gewezen voorzitter van de Orde van den Prince afdeling Westhoek, die ijvert voor de samenhorigheid tussen alle Nederlandstaligen.

Didier was Keurbroeder van De Witte Ranke, lid Probus Westland en Ambassadeur van de Orde van de 33 Meesterchefs.

Hij was de echtgenoot van Mieke Ermens en vader van twee kinderen Thomas en Tess. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen Aline en Lucien.

Het afscheid vindt plaats in de Sint–Bertinuskerk in Poperinge op zaterdag 9 september om 11 uur. (EDB)