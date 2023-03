Anzegemnaar verdronken in de Schelde

Een 32-jarige man uit Anzegem is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen in Antwerpen. De man belandde in de Schelde en verdronk.

Het incident dateert van kwart voor vijf, in de nacht van vrijdag op zaterdag. De politie werd opgeroepen voor een man die de controle over zichzelf was verloren. De man had al zijn kleren uitgetrokken, ging naakt op de grond liggen en gooide met hekken. Op een gegeven moment viel de man ook in het water. Omstaanders probeerden hem nog een stok toe te reiken, maar dat lukte niet. Door de sterke stroming en de getijdenwissel dreef de man af. Ook een boei en een tussenkomst van de brandweer konden hem niet redden. Er werd nog een zoekactie op het water opgezet, waarvoor het scheepvaartverkeer stilgelegd werd, maar ook dat bracht geen soelaas. Wellicht was het slachtoffer onder invloed van verdovende middelen. De dienst Slachtofferhulp van de politie bracht zijn familie op de hoogte.