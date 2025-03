Antoon van uitvaartcentrum Feryn overleden: “We staan voor deze keer aan de andere kant”

Op 8 maart is Antoon Feryn overleden. Antoon en zijn echtgenote Denise zijn de tweede generatie die behoren tot het uitvaartcentrum Feryn. “Toen wij het nieuwe funerarium bouwden, heeft vader het ontwerp getekend en helpen meebouwen”, vertelt Bart Feryn.

Antoon Feryn (96) is geboren in Lo op 14 juli 1929 en is de echtgenoot van Denise Delaere. Hij overleed in het AZ Delta in Torhout op 8 maart 2025. Hij is de vader van Bart en Sabine Feryn – Van Haute en Lieve en Ludwig Feryn – Cool. Hij is de grootvader van Kaat en Jan Feryn – Ostyn, Julie en Vincent Feryn – Delaere, Justine en Bjorn Cool – Crombez en Jonas en Maaike Cool – De Vrieze en de overgrootvader van Anna, Juliette Ostyn, Céleste en Henri Delaere, Arno en Rémi Crombez en Mads en Mona Cool.

Gezin van 14

“Antoon kwam uit een groot gezin, ze waren met 14 thuis. Zijn oudste broer Josef was landmeter. In zijn jeugdjaren heeft Antoon nog gevoetbald bij KFC Lichtervelde”, vertelt zoon Bart. “Antoon werkte als bouwkundig tekenaar bij een architect en ging na de uren mee met Denise met de corbillard, de lijkwagen. Denise en Antoon hadden het lijkenvervoer overgenomen van de ouders van Denise, Theo en Margriet Roose.”

“Toen wij het nieuwe funerarium bouwden, heeft vader het ontwerp getekend en helpen meebouwen. Hij heeft nog heel lang meegeholpen in de kerk tijdens begrafenissen. Hij was vroeger lid van Schuttersgilde Sint-Margaretha en van de vinkenmaatschappij De Verenigde Vrienden. Eén van zijn andere grote hobby’s was het kweken van tropische aquariumvissen.”

Antoon en zijn echtgenote Denise woonden nog steeds thuis. “Maar we zagen vader achteruitgaan de laatste tijd. Na een val is hij naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. We steken de dienst volledig zelf in elkaar, maar er komt iemand waar we soms mee samenwerken voorlezen. We staan voor deze keer aan de andere kant.”

De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van het uitvaartcentrum Feryn, Koolskampstraat 7 op vrijdag 14 maart om 10.30 uur.