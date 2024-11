Antiquair Gerrit Bossuyt (74) uit Izegem overleden: “Motoren waren zijn passie”

Gerrit Bossuyt, die samen met zijn zoon Miguel jarenlang het gezicht was achter G&M Antiek in Izegem, is op zaterdag 9 november overleden. Op zaterdag 16 november wordt afgescheid van hem genomen in de aula van Uitvaartcentrum Snoeck. Naast antiek, waren motoren zijn passie.

Gerrit Bossuyt werd op 2 februari 1950 geboren in Oostrozebeke waar hij ook opgroeide. Hij ging eerst aan de slag bij Delchambre waar men schoolmaaltijden beleverde, vervolgens werkte hij in het meubeltransport Labeeuw in Oostrozebeke die onder meer de meubelen vervaardigd door Omer Lefevre vervoerde. De meubelfabriek zou later tegen de vlakte gaan en plaats maken voor brouwerij Vanhonsebrouck, waar Gerrits zoon Miguel aan de slag zou gaan. Na de transportsector had Gerrit nog een tijdje een benzinepomp in Oostrozebeke en vervolgens startte hij een antiekhandel in Duitsland. “Dat was niet ver van Hamburg, we spreken toen over het jaar 1980. In 1994 is hij terug gekeerd.” De antiekhandel werd verder gezet. “Eerst in de oude garage Kemp in de Roeselaarsestraat, daarna had hij een antiekhal in Harelbeke en vervolgens verhuisden we met G&M Antiek naar de oude gebouwen van De Zandberg”, vertelt Miguel.

Daar was toen ook ‘t Kaffaet, nu is die site ingenomen door Multi Bazar. Enige zoon Miguel zit nog in de antieksector. “Tot over een jaar reed hij nog mee met de vrachtwagen naar Spanje, maar daarna is zijn gezondheid snel achteruit gegaan.” Gerrit woonde een tijdje boven ‘t Klein Zandbergske, daarna boven Faggio Rosso. Nu verbleef hij in ‘t Pandje waar hij is overleden. Als jonge gast belandde hij onder meer met Izegemnaar José Amerlinck in de motorcrosswereld, hij was ook lang (bestuurs)lid van de Harley Davidsonclub in Roeselare.

Gerrit was de pa van Miguel (Dorine Vandorpe) en de opa van Enso (Nikki Boss Hochepied, Féline) en Elies (Axel Beel).