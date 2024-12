De Moorsleedse Andrea Beernaert vierde onlangs haar 101ste verjaardag in het woonzorgcentrum Maria Middelares in Moorslede. Helaas overleed ze afgelopen weekend.

Schepen van bevolking en naamgenoot Sherley Beernaert (Sterk) ging vorige week woensdag namens het gemeentebestuur langs om haar in de bloemetjes te zetten. Andrea runde vroeger nog de feestzaal waar nu ’t Kadaster is. Ze is nooit getrouwd en had ook geen kinderen. In de nacht van zaterdag op zondag is Andrea overleden.