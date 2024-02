André Devolder is dinsdag 6 februari op 80-jarige leeftijd overleden. Hij groeide met zijn hamburgerkraam op het Stationsplein uit tot een fenomeen in Roeselare.

Jarenlang kon je André aan het station in Roeselare terugvinden met zijn hamburgerkraam. Vooral na het uitgaan was het lange tijd voor heel wat jongeren een traditie om nog even langs André te passeren. Hij ontving klanten op zijn eigen volkse manier.

Later meer…