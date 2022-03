André Catry, stichter fietsenzaak Capino, overleden

André Catry (84), stichter van de Welvemse fietsenzaak Capino, is op 14 maart overleden. André was de echtgenoot van Monique, vader van Xavier, schoonvader van Martine en opa van Camille. De uitvaartdienst vond plaats in intieme kring.

Het is al een tijdje dat André Catry niet meer in het fietsatelier kwam in de Vanackerestraat. De stichter van Capino liet in 1999 de fietsenzaak over aan zoon Xavier. Veel klanten dachten trouwens dat hij André Capino heette. “De naam Capino was een idee van André zelf”, herinnert echtgenote Monique Pinnoo zich. “André leerde de stiel bij mijn vader Marcel en toen we samen de fietsenhandel startten, vond hij het een goed idee om de beginletters van onze namen samen te voegen. Capino klonk goed, zelfs een beetje Italiaans. Sommigen dachten dat we Italianen waren.”

Van voetbal tot fiets

André Catry werd geboren op 12 mei 1937 en groeide op in Lauwe. Hij behaalde het diploma schrijnwerker en in zijn vrije tijd was hij een begenadigd spits bij RC Lauwe. Hij volgde echter de liefde naar Wevelgem, waar hij de voetbal ruilde voor de fiets en resoluut de zaak van zijn schoonvader verderzette.

Bij Capino nam hij in de beginjaren enkele talentvolle Wevelgemse jongeren onder zijn vleugels. Patrick Wyffels was de eerste, enkele jaren later gevolgd door Kurt Touquet, Sven Vandevoorde en Carlos Malfait. “Ieder weekend trokken we naar de koers of was er wel ergens een eetfestijn voor de renners”, herinnert Monique zich. “De fiets stond centraal, ook al omdat we co-sponsors waren bij enkele wielerploegen. De grootste voldoening haalde hij echter uit de appreciatie van de klanten die bij ons over de vloer kwamen.”

Als het even kon, trok André de zee op om te vissen, een hobby die hij lange tijd met veel passie uitvoerde. Na zijn pensioen verhuisde hij naar De Panne, en als het even kon trok hij met Monique naar Spanje. Ook daar was zijn vishengel nooit ver uit de buurt. André was de echtgenoot van Monique, vader van Xavier, schoonvader van Martine en opa van Camille. De uitvaartdienst vond plaats in intieme kring.