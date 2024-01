Amory Behaeghel (27), zaakvoerder van B-A-GEL, overleden na slepende ziekte

Thuis in de Hollebekestraat in Houthem is Amory Behaeghel (27) overleden. Hij was de stichter en zaakvoerder van B-A-GEL, een speciaalzaak van vers gesneden groenten op maat. Amory verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte.

Amory Behaeghel werd geboren in Ieper. Hij was de zoon van Jacques Behaeghel en Marleen Knockaert en de broer van Emely. Céphise Pattyn is zijn vriendin. Zijn zaak B-A-GEL staat garant voor kwaliteit en service. Amory voetbalde destijds bij KSK Vlamertinge en RW Hollebeke. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 20 januari om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk in de Capucienenstraat in Ieper.

(EDB)