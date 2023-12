American Stafford bijt baasje (56) dood nadat die epilepsie-aanval krijgt: “We hadden hem nog gewaarschuwd”

Een 56-jarige man uit Kortrijk is gestorven na een aanval van zijn eigen hond in zijn eigen woning. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Gunther D’Hondt woont samen met zijn American Stafford op de Emmanuel Viérinwandeling in Kortrijk. Zoals wel vaker kwam een vriend even langs bij de man, zo ook afgelopen dinsdagavond. Maar toen Gunther de deur niet kwam opendoen en de man kabaal en hulpgeroep hoorde in de woning trapte hij de deur in.

Spuitje

Gunther lag in de zetel en was er heel erg aan toe. De man kreeg even voordien een epilepsie-aanval, waarop zijn hond bijzonder agressief reageerde. Gunter werd zo zwaar toegetakeld dat hij in zijn woning overleed, ondanks de komst van de toegesnelde hulpdiensten. “We hadden hem gewaarschuwd, maar die hond was zijn dagelijkse gezel. Hij kon hem absoluut niet missen, ook al was het al de derde keer dat het dier zo agressief reageerde tijdens een epileptische aanval”, klinkt het.

Na de feiten kreeg het dier een spuitje.