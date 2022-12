Alice Asnong (93) uit Heule rustig ingeslapen

Alice Asnong is geboren in Kermt (Hasselt) op 26 juni 1929 en is, omringd door haar geliefden, rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek in Izegem op 29 november.

Alice was moeder van Armand, Norbert, Philippe, Guido, Francine en Annie Dendievel. Met 38 klein- en achterkleinkinderen praatte Alice van ‘mijn bende’. Alice volgde haar liefde Hector Dendievel (+1974) via Bellegem naar Heule. Ze huwden in december 1953. Sinds februari 2021 woonde ze in het zorghotel Heilig Hart in Kortrijk.

Dagboek

Op haar 82ste verjaardag begon ze aan het schrijven van een eerste en enige dagboek met daaruit het mooie citaat: Geluk is vreugde beleven in de warmte van dagelijkse dingen. Dat typeert haar sterke persoonlijkheid. Alice genoot elke dag van de buitenlucht, de natuur. Ze had het voorrecht van nog dagelijks een rolstoelwandeling te maken met haar kinderen. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 3 december om 10.30 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule.

