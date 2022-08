Alain Vanhegen (45) overleden: Afscheid van een icoon van SK Eernegem

In Eernegem is Alain Vanhegen op amper 45-jarige leeftijd overleden. Hij werd geboren op 10 april 1977 en overleed op 18 augustus 2022. Hij was de zoon va n Ronny Vanhegen (+2017) en Marleen Declercq. Alain was 27 jaar samen met Livy Rijs. Ze trouwden pas vorig jaar in juli. Hun dochter Sterre is tien jaar oud en voetbalt bij de U11 van SK Eernegem.

Alain Vanhegen studeerde voor opvoeder, maar ging van jongs af aan de slag bij NV Vansteenkiste, eerst als kasseilegger. Hij werkte zich op tot kraanman en werfleider. Anderhalf jaar geleden werd hij ziek. Dit jaar was hij kandidaat voor een experimentele behandeling, maar de diagnose wees uit dat de ziekte zich in heel zijn lichaam verspreid had. Tot aan zijn afscheid was Alain helder van geest en kon hij sereen afscheid nemen van zijn dierbaren en familie.

Alain voetbalde van zijn acht jaar bij SK Eernegem, doorliep alle jeugd rangen en groeide uit tot een icoon van geel-blauw. Hij was één seizoen actief bij Gold Star Middelkerke. Als polyvalente speler was hij 38 jaar lang de ideale ploegmaat. Na zijn actieve carrière werd hij eerst T2 van trainer Kurt Bataille, om later zelf hoofdtrainer te worden. In 2019 haakte hij af.

Het afscheid voor Alain Vanhegen heeft plaats op 27 augustus, om 10 uur in de aula van Polderbos, Grintweg 120 in Oostende.