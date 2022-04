Alain Allaeys (59) van rockgroep Mad Dog Loose overleden

Alain Allaeys (59) uit Ieper, de zanger van de rockgroep Mad Dog Loose, is overleden. Dat meldt 62TV Records.

Alain begon zijn muziekcarrière als duo met Nico Mansy. Later vormde hij het kwartet Mad Dog Loose met ook Kurt Van Peteghem, Armand Bourgoignie en Bernard Plouvier. Mad Dog Loose bracht in de jaren negentig een paar EP’s en een album uit. In 2015 werd de band als trio heropgericht en kwamen er nog twee albums uit. Shiny Side, Devil Waltz, Versa en Take Me Down zijn enkele van de bekendere nummers, waarmee de band onder andere scoorde in de Afrekening.

Alain stierf tijdens het afgelopen weekend aan een hartaanval in zijn flat in Ieper. Zijn lichaam werd pas na het weekend door zijn vader ontdekt. Alain was 59 jaar oud. (bron: Het Laatste Nieuws)