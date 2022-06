Aimé Baert (95), bezieler van de Heksenstoet, overleden in Beselare

In het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper is Aimé Baert (95) overleden. Hij was een van de grote bezielers van de Heksenstoet in Beselare en was verantwoordelijk voor de opbouw van de wagens en reuzinnen.

Aimé was doordrongen van de stoet en was er al sinds 1959 bij. Hij genoot als hij over de stoet vertelde en zijn ogen blonken als hij er over sprak. De dag dat de stoet door de straten trok, was voor hem een hoogdag.

Aimé woonde in de Dadizelestraat en destijds was zijn loods ook de bergplaats van heel wat materiaal voor de stoet. Regelmatig was hij er binnen om te kijken of alles nog in orde was. Een tijdje maakte hij ook deel uit van het bestuur. Hij gaf de microbe door aan zijn zoon Philippe, die nog ondervoorzitter was van de vzw Heksenstoet en nu actief is bij de werkgroep sponsoring van de stoet. De succesvolle stoet van 2019 was de laatste die hij nog heeft gezien.

Cultuurtrofee

Aimé Baert heeft dus enorm veel bijgedragen tot wat de Heksenstoet op vandaag is geworden, tor eer van hoofdheks Sefa. Voor zijn inzet kreeg hij uit handen van toenmalig burgemeester Dirk Cardoen en cultuurraadvoorzitter Noël Vandewiele de cultuurtrofee van de gemeente Zonnebeke. Hij was er erg mee vereerd en het deed hem deugd dat zijn inzet gerespecteerd werd.

Aimé werd geboren in Passendale op 4 augustus 1927 en overleed in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper op 24 juni. Het gezin woonde in de Dadizelestraat en in zijn loopbaan was hij vertegenwoordiger en autoverkoper van Volvo. Hij is de echtgenoot van Nelly Duthoy. Aimé is de vader van Philippe en Lieve Baert – Saelen en Lieven en Els Baert- Pype. Hij is de grootvader van Pieter en Jolien, Emma en Hyo, Laura en Jens en overgrootvader van Rik en Suze.