Afscheidsmoment van verongelukte landbouwerszoon Ward (17) op zaterdag 8 maart in sporthal van Moerkerke

Op zaterdag 8 maart om 11 uur wordt in de sporthal van Moerkerke afscheid genomen van de 17-jarige landbouwerszoon Ward. De jongeman verloor het leven toen er iets misging bij het bedienen van een machine op het ouderlijke landbouwbedrijf in Den Hoorn bij Moerkerke-Damme.

Het verdriet en het medeleven bij het tragische ongeval, waarbij de 17-jarige Ward het leven verloor, zijn bijzonder groot in Moerkerke-Damme en al wie hem hem heeft gekend. Ward was bijzonder geliefd bij de jeugdbeweging KSA Moerkerke, waar hij al twee jaar in de leiding stond en was ook betrokken bij KLJ, de jeugdbeweging voor de landelijke jeugd. Ook bij voetbal vereniging KFC Damme, waar hij lid van was, wordt sterk meegeleefd.

Omdat nu al duidelijk is dat héél veel mensen afscheid willen nemen van Ward, wordt een afscheidsmoment georganiseerd in de sporthal van Moerkerke, in de Vissersstraat 2. Dit vindt plaats op zaterdag 8 maart om 11 uur. Iedereen die Ward heeft gekend of de familie of vrienden wil steunen, is welkom.