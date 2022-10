Afscheid zoals Arno wint aan populariteit: steeds meer mensen willen een graf op zee

Niet iedereen wil onder een grafsteen eindigen. Asneerlatingen op zee worden steeds populairder, zeker sinds zanger Arno voor zo’n afscheid koos. “Je dierbaren herdenken met een uitstap naar zee is een pak vrolijker dan een bezoek aan een deprimerend kerkhof”, zegt Michel Seeger van uitvaartcentrum Endlis in Oostende.

Met Allerheiligen en Allerzielen voor de deur, plannen veel families het jaarlijks bezoekje naar het graf van hun geliefden. Maar die plek is niet altijd een klassieke begraafplaats. Steeds meer mensen kiezen voor de Noordzee als laatste rustplaats. Dat kan met een asneerlating: een ceremonie aan boord van een schip, waarna de ceremoniemeester of de nabestaanden een biologisch afbreekbare urne in het water laten zakken. As uitstrooien op zee is in ons land immers verboden. De urne zal langzaamaan oplossen, waarna de assen aan hun laatste grote reis kunnen beginnen.

“Mensen willen hun nabestaanden niet meer belasten met dure begrafenissen en veel regelingen in hun rouwperiode”

Endlis uit Oostende is een van de uitvaartcentra die dergelijke uitvaarten organiseren. Zaakvoerder Michel Seeger ziet het aantal aanvragen sterk toenemen. “Elk jaar komen er 10 tot 15 procent aanvragen bij. In 2021 hebben we 600 asneerlatingen gedaan, waarbij het in 180 gevallen om een West-Vlaming ging. De stijgende trend zal zich de komende jaren zeker blijven voortzetten.”

Het Arno-effect

In mei kreeg zanger Arno Hintjens, die op 72-jarige leeftijd overleed aan pancreaskanker, een laatste rustplaats op zee. Sindsdien kreeg Michel veel meer vragen. “Asneerlatingen waren iets mysterieus, niet algemeen bekend. Sinds Arno wordt er meer dan ooit geïnformeerd bij ons. Ik ben ervan overtuigd dat dit zal resulteren in een nog grotere stijging van aanvragen in de toekomst. Jonge mensen die geteisterd worden door ziekte, ouderen die hun einde voelen naderen of zelfs ouders van sterrenkindjes: iedereen kan bij ons terecht.”

Dat asneerlatingen op zee steeds populairder worden, komt volgens Michel Seeger onder meer omdat de dood steeds bespreekbaarder wordt. “Tot tien jaar geleden werd er niet gesproken over de dood. Het maakte mensen oncomfortabel, ze dachten er het liefst zo weinig mogelijk over na. Nu is dat anders. We merken dat mensen daardoor veel meer nadenken over welk soort afscheid ze willen, zo komen ze vaker terecht bij minder klassieke gebruiken. Ze willen alles op voorhand geregeld hebben, zodat ze hun nabestaanden niet moeten belasten met de hele organisatie van een uitvaart in de rouwperiode. Dat kan bij ons perfect.” (lees verder onder de afbeelding)

Tijdens de boottocht is er ruimte voor een intieme ceremonie. © Endlis

Terug naar de natuur

Ook de drang naar vrijheid is volgens Michel een van de redenen voor de stijgende populariteit van zogenaamde zeeuitvaarten. “Onze klanten willen iets unieks, terug naar de natuur en zeker niet opgesloten worden in een urne of graf. Het is bovendien de meest ecologische manier om afscheid te nemen van het leven. Ook voor de nabestaanden van de overledene zijn er voordelen: jaarlijks zien wij honderden families en vriendengroepen afzakken naar Oostende voor een daguitstap om hun overleden geliefden te herdenken. Wandelen langs het strand, bloemen in de zee laten drijven… Een pak vrolijker dan graven staan poetsen op een deprimerend kerkhof.”

“Onze klanten willen terug naar de natuur, een uniek afscheid van het leven”

Elk uitvaartcentrum werkt op een andere manier, maar Endlis komt pas in beeld nadat het lichaam van de overledene werd gecremeerd. Je kunt dus ook jaren na het overlijden van een geliefde nog beslissen om de assen te laten neerlaten op zee. Het uitvaartcentrum zorgt voor de nodige vergunningen en verzorgt de praktische kant van de uitvaart. Als nabestaande hoef je zelf weinig te regelen. Voor een asneerlating op zee tel je tussen de 325 en 975 euro neer, afhankelijk van je wensen, een groot verschil met klassieke begrafenissen die tot 8.000 euro kunnen kosten.