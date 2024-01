Afscheid van Tineke Verhelst in bomvolle kerk in Koekelare

In en rond de bomvolle Sint-Martinuskerk van Koekelare werd vandaag afscheid genomen van Tinke Verhelst. De 41-jarige vrouw, telg uit een bekende ondernemersfamilie, kwam op 14 januari onverwacht om het leven wegens hartfalen tijdens een vakantie in Thailand. “Met je innemende persoonlijkheid en glimlach nam je elke zaal in. Vandaag ook, maar jammer genoeg is het nu een kerk voor je uitvaart”, sprak haar partner Hans Hautekiet.

De dorpskern van Koekelare stond zaterdagvoormiddag in het teken van het afscheid van Tineke Verhelst (41). De vrouw was in het dorp dan ook bijzonder populair. Ze baatte er jarenlang samen met haar levensgezel Hans Hautekiet en haar zus Emma de horecazaak Bistrant Spanje uit. Op 14 januari kwam ze om het leven tijdens een vakantie in Phuket, Thailand.

Daar trok ze samen met haar partner al voor de derde keer in enkele maanden tijd naartoe. Het koppel was verliefd geworden op het land met zijn prachtige natuur, lekker eten en de bevolking met de quasi eeuwige glimlach. Haar partner Hans trof er haar levenloos aan in het zwembad. Wellicht werd een hartkwaal, net als haar broer Peter een goeie drie jaar geleden, haar fataal.

Droomreis werd drama

De familie was erop voorbereid dat heel wat mensen afscheid zouden willen nemen van de spontane, goedlachse en flamboyante vrouw. Voor de kerk stonden een groot scherm en luidsprekers opgesteld zodat ook wie binnen in de kerk geen plaats had de afscheidsplechtigheid kon volgen. Op de dienst was veel muziek te horen, vaak van André Hazes; een van haar favoriete artiesten. “Een droomreis werd een drama”, zei de priester die voorging. “Het vertrekt was niet voor eventjes. Het was voor altijd. Dit vertrek heeft Tineke nooit verwacht of gewild. Dit vertrekt heeft niemand verwacht of gewild. Waarom toch? Waarom nu? Dat is de vraag die we ons allemaal stellen.”

Tijdens de dienst haalden veel vooral jongere familieleden en vrienden herinnering op aan Tineke. Zo bleek omwille van haar guitige karakter en ingesteldheid als grote levensgenieter bijzonder graag gezien binnen de familie en vriendenkring.

André Hazes

Er werd ook verwezen naar het enkele jaren eerder overlijden van haar broer Peter. “Lieve tante Tine, nadat papa van ons heen ging stond je steeds voor ons klaar”, zei een dochter van haar broer Peter. “Je hebt ons zo goed gesteund en we hebben ook zo’n mooie tijd beleefd met jou. We waren altijd welkom voor een babbel, voor een glaasje en dat heel vaak met je favoriete muziek van André Hazes die door de luidsprekers klonk. We speelden samen kaart, gingen de meest zotte weddenschappen aan en keken urenlang samen naar de comedyreeks Nonkels…We hebben zoveel goede raad en levenswijsheid van je meegekregen.”

Glimlach en spontaniteit

Een neef van Tineke getuigde over de tennispartijtjes samen en over hoe ze op zondagavond vaak bleven plakken in café Monroe. “’Ben je wel uit je bed geraakt om te gaan werken’”, zo belde je dan de dag nadien al lachende”, klonk het.

“We gingen zo graag samen met jou naar een pretpark of gaan zwemmen in Sun Parcs. Het doet zoveel pijn dat ik je bij familiefeestjes nooit meer met je witte Jeep de oprit zal zien oprijden”, klonk het in een andere getuigenis. “Onze zotte Tante Tine, we zullen je zo missen.”

Tot slot nam ook haar levenspartner Hans Hautekiet het woord. De man was duidelijk nog overmand door verdriet. “Wat hebben we een mooie tijd beleefd samen, met onder meer vele prachtige reizen. Wat zal ik je missen. Bedankt voor de jaren samen die je me gunde. Dat kunnen ze niet meer afnemen… Je was ook zo graag gezien in de familie, waarin ik ook volledig werd opgenomen. En je beschouwde de kinderen van je broers en zussen bijna als die van jezelf”, klonk het. “Met je glimlach en met je spontaniteit pakte je steeds elke zaal en elk gezelschap in. Ook vandaag weer… Maar jammer genoeg is het nu een volle kerk voor je afscheid.”

(PDV)