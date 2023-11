Afscheid van Rolande Lahousse van In De Trompet

De Bruggestraat zal nooit meer hetzelfde zijn zonder Rolande Lahousse en haar iconische hoedenwinkel In de Trompet. Rolande overleed op 24 oktober. Ze was de derde generatie die de hoedenwinkel uitbaatte.

Rustig genieten van haar oude dag was aan Rolande niet besteed. Veel liever stond ze in haar winkel met hoeden, petten en paraplu’s. “Ik doe dit graag. Waarom zou ik er dan mee stoppen? Zolang mijn gezondheid het toelaat, doe ik voort”, vertelde ze enkele jaren geleden nog in deze krant.

Beschermd gebouw

Haar winkel-woning in de Bruggestraat is beschermd erfgoed. De voorgevel van In de Trompet dateert uit 1939 en is een ontwerp van architect Gaston Boghemans. Samen met de stijlvolle voorgevel zorgt het karaktervolle interieur voor een heerlijk authentieke en nostalgische sfeer. Binnen in de winkel lijkt de tijd decennialang stilgestaan te hebben.

Huismerk

Rolande was de derde generatie die achter de toonbank van de hoedenwinkel stond. Haar grootouders baatten In de Trompet al na de oorlog van 1914-1918 uit. Haar moeder Florida volgde hen op, en daarna nam Rolande de zaak over. Ze verkocht ook de creaties van haar dochter Annick, die met The Florida Factories een eigen huismerk creëerde.

Rolande werd geboren in Menen op 18 november 1930. Ze was de weduwe van Koenraad Denolf en was de moeder van René, Annick en Bart. Ze had vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. De begrafenisplechtigheid vond plaats op zaterdag 28 oktober in de Sint-Vedastuskerk.