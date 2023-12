Afscheid van liberaal Roger Declerck

Roger Declerck, een prominent liberaal gemeenteraadslid in Middelkerke, is op 19 november overleden. Hij is 88 jaar geworden. Roger werd geboren op 4 mei 1935 op het ouderlijk hof aan de Boterdijk in Westende. Hij was weduwnaar van Celine Vergote, die op 5 juni op 79-jarige leeftijd overleed. Zij waren de ouders van Marc, Martine en de betreurde Peter, en kregen zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

De politieke carrière van Roger begon na het overlijden van zijn broer Willy, een liberaal volksvertegenwoordiger en senator, in 1992. In 1994 besloot hij in Willy’s voetsporen te treden en zich in te zetten voor de lokale politiek. Bij de verkiezingen van 1995 werd hij met 1.057 stemmen de op één na populairste VLD-politicus van Middelkerke, na Michel Landuyt. In 2000 leidde Roger de nieuwe lijst DNA (De Nieuwe Aanpak), waarbij hij als enige verkozene de belangen van Westende behartigde. De zesde plaats van voormalig wereldkampioen wielrennen Freddy Maertens op de lijst trok toen de aandacht, en de partij werd opgemerkt als een bleekblauwe liberale entiteit die zich afscheurde van de VLD.

Het afscheid rond de urne vond plaats op 24 november in Aula De Vlinder in Nieuwpoort. (PG)