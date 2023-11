Afscheid van Godelieve (109): “Mémé sterft niet, zij is nu onze bewaarengel”

In de kerk van Diksmuide werd zaterdag afscheid genomen van Godelieve Voet, die in haar eeuwjaren een tweede jeugd beleefde. Getuige haar wereldrecord parachutespringen dat nog eens getoond werd op groot scherm.

Tijdens haar 109 levensjaren moest Godelieve afscheid nemen van tal van familieleden, vrienden en kennissen. “Wat loop ik hier nog te doen? Mijn acht jaar jongere broer is ook al vertrokken”, zei ze plots aan kleinzoon Danny Cool. Hij nam het woord namens de familie in de Sint-Niklaaskerk.

Elkaars handen

“Ze keek uit naar de 101ste verjaardag van haar broer, maar het mocht niet zijn. Samen met mémé bezocht ik hem in het ziekenhuis en het was ontroerend om te zien hoe ze elkaars handen vast hielden en zonder veel woorden afscheid namen van elkaar. Vanaf dan had mémé het af en toe mentaal moeilijk.”

Tweede jeugd

Godelieve was nochtans gekend als een goedlachse en onbevreesde dame. “In haar eeuwjaren begon ze aan een tweede jeugd”, aldus Danny. “In 2015 vloog ze met een luchtballon over haar geboortestreek, startend aan de boerderij in Kaaskerke waar alles begon. In 2016 en 2017 konden we nog enkele mooie reizen maken en in 2019 kreeg mémé de genade om met het decanaat Diksmuide op bedevaart naar Lourdes te gaan. Ze genoot ervan.”

Tv-reeks

“Maar toen iedereen dacht dat de stunts voorbij waren, kwam mémé op het lumineuze idee om een parachutesprong te maken. Ik schreef haar in 2018 in voor de tv-reeks ‘Vandaag over een jaar’ en wie sprong er binnen het jaar met een parachute uit het vliegtuig? Onze kranige en dappere mémé.”

Het fragment werd afgespeeld op een groot scherm boven de kist. “Ze sprong amper 10 dagen voor haar 105de verjaardag. Daarmee vestigde ze een wereldrecord als oudste dame. De beelden zijn indrukwekkend, maar het is vooral haar nuchtere commentaar die indruk maakt: we hebben het overleefd en ik zou het nog een keer doen, maar dan van iets hoger. En we zien haar vervolgens aan mijn arm weg stappen waarbij ze zegt: dat is het laatste dat ik nog doe, ik ga nu op pensioen.”

“Onze mémé sterft niet”, luidt het op de uitgedeelde bidprentjes. “Zij is nu onze bewaarengel.” © TP TP

Levensvreugde

“Maar neen, de Heer vond het nog te vroeg, want in oktober 2020 overleefde ze op wonderbaarlijke wijze corona. Ze vierde haar 106de verjaardag in volledige isolatie, omringd door mannen en vrouwen in witte pakken. Maar ook toen verloor ze de moed niet. Typisch mémé: veerkrachtig en helder, met de beide voeten op de grond en altijd recht door zee. Ze had een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en een grote inzet voor haar gezin en allen die haar dierbaar waren. Ook haar achterkleinkinderen hebben haar veel levensvreugde gegeven.”

Vredig

Zij verzamelden rond de kist om kaarsen te ontsteken. “Vorige maand konden we in een feestzaal nog samen haar 109de verjaardag vieren. Ze straalde de hele dag, want ze zag dat het goed was. Uiteindelijk ging ook haar laatste wens in vervulling: als ik moet gaan, dan vredig en zonder pijn, het moet niet lang duren.”

Bewaarengel

Godelieve overleed vorige week in haar huisje in Reninge. “Ik was klaar om naast haar te gaan waken. Ze vroeg nog om haar mama, slaakte een zucht en vertrouwde haar ziel toe aan de Heer”, besloot Danny.

Op het einde van de misdienst legden de familie en aanwezigen bloemblaadjes op de kist. “Onze mémé sterft niet”, luidt het op de uitgedeelde bidprentjes. “Zij is nu onze bewaarengel.” (TP)