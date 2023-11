Afscheid van Gaston Coene, die alles deed voor ’t Keunekot

De bekende Sijselenaar Gaston Coene (79) is op 16 oktober overleden in het AZ Damiaan in Oostende. De man zal zeker herinnerd worden als de goedlachse uitbater van ’t Keunekot, waar hij dertig jaar voorzitter was van de ‘Konijnenbolders’.

Gaston Coene zag het levenslicht in Sijsele op 19 oktober 1943. Hij bleef in de gemeente wonen tot hij vijf jaar geleden met zijn vrouw Yvonne Schaepdrijver verhuisde naar een appartement in Oudenburg. Gaston werkte vijfentwintig jaar bij de televisiefabriek van Philips in Brugge. Hij was ook oprichter van de band Sammy and his Hurricanes, waarbij hij eerst drummer was en later zanger.

Na zijn periode bij Philips ging Gaston aan de slag bij het krulbollokaal in Ryckeveldebos, waar zijn ouders al actief waren. Toen het lokaal er weg moest, werd met man en macht, dus ook met hulp van de krulbolders, gewerkt om een nieuw lokaal op te bouwen in de Warandelaan in Sijsele, vlak bij het huidige sportpark ’t Veld. Daar bruiste het al vlug van de activiteit. Gaston was dertig jaar lang voorzitter van de ‘Konijnenbolders’ die er kwamen spelen op de ‘boltra’. ’t Keunekot was ook vijfentwintig jaar lang het vaste lokaal van wielertoeristenclub Olympia.

Geen neen zeggen

“Je kon er ook allerhande volksspelen spelen en we leenden die ook uit voor festiviteiten”, zegt Yvonne, die Gaston leerde kennen tijdens een bezoekje met de autocar aan ’t Keunekot, en in 2004 met hem trouwde. “We hadden heel veel groepen die met de bus langskwamen en we zorgden dan altijd voor animatie en een lekkere maaltijd. Het was hard werken – Gaston kon nooit neen zeggen en deed alles voor zijn Keunekot – maar we hebben er mooie jaren beleefd. Hij was door heel veel mensen graag gezien, door zijn sociale ingesteldheid en zijn grappen en grollen. Hij stond er overigens op dat zijn afscheidsdienst in Sijsele zou plaatsvinden. In mijn verdriet deed het me plezier dat er zoveel mensen afscheid kwamen nemen.”

Ook de drie stiefkinderen en zes stiefkleinkinderen delen in het verdriet. (PDV)