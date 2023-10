Afscheid van Brugs acteur Elie Neels

Op woensdag 11 oktober vond in de Sint-Pieterskerk de uitvaart plaats van Elie Neels (90). Hij was een bekend amateurtoneelspeler. Hij stond meer dan vijftig jaar op de planken bij diverse Brugse gezelschappen, het langst bij Werkgroep 66.

Elie Neels zag het levenslicht op 14 mei 1933 in Brugge en overleed op 7 oktober. Hij was gehuwd met Rosa Coppieters en laat drie zonen (Bart, Jan en Gert) na. Dochter Nika is overleden. Elie werkte heel zijn carrière bij Philips Brugge, maar toneelspelen was zijn leven. In 2006 werd Elie Neels in de bloemen gezet door Werkgroep 66, dat toen haar veertigjarig bestaan vierde. Maar hij acteerde al minstens tien jaar langer.

De Korre

“We waren als tweelingen, hoewel ik tien jaar jonger was. Zo dicht stonden we bij elkaar, we woonden trouwens decennialang in de Vaartstraat naast elkaar”, getuigt zijn zus Fabienne Neels, die vaak met haar broer Elie acteerde. “Hij is zijn toneelcarrière gestart bij de Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest. Nadien heeft hij meer dan veertig jaar voor Werkgroep 66 gespeeld en geregisseerd.”

“Aan de zijde van professioneel actrice Rita Lommée heeft Elie ook op de planken gestaan in De Korrekelder en in Theater Antigone in Kortrijk, waar hij op een magistrale manier ‘De Vrek’ van Molière vertolkte. Elie was een amateurtoneelspeler, maar hij had het talent van een beroepsacteur. Hij kon alle rollen aan, zowel komische als ernstige”, vertelt zijn zus.

Ze zien zeker zot

Peter Laureyns, gewezen bestuurslid van Werkgroep 66, vult aan: “Elies passie voor het toneel was zo groot, dat hij zelfs toen hij in het ziekenhuis lag bleef repeteren voor het stuk ‘Ze zien zeker zot’. Voor de generale repetitie kwamen de andere acteurs in pyjama naar zijn ziekenhuiskamer.”

“Tot drie jaar geleden bleef Elie acteren. Het was de bedoeling om in 2020 de succesvolle Brugse komedie ‘Louis, Berthilde en Soten’, waarin hij de hardhorige nonkel Pol vertolkte, te hernemen, op vraag van Piet De Langhe. Jammer genoeg stak corona er een stokje voor.”