Afscheid van bekende zuster Rosaline (92) in De Vleugels in Klerken

Zuster Rosaline is onverwacht in haar slaap overleden op 27 november in Klerken, bij Houthulst.

Zuster Rosaline was geboren in Deerlijk op 24 januari 1930, door geloften aan de Heer toegewijd op 8 september 1957. Zuster Rosaline kwam kort na de opening van Maria Ter Engelen, tegenwoordig De Vleugels, naar Klerken. Ze schoolde zich om van leerkracht naar maatschappelijk werkster en richtte zo de sociale dienst in de instelling op.

Rode draad

Zuster Rosaline was de rode draad doorheen de geschiedenis van de voorziening. Ze werd onderdirectrice, was nog steeds actief lid van de Raad van Bestuur en de familiekring, maar ook in de school Heuvelzicht was ze tot enkele jaren geleden actief op bestuursniveau. Tot op de laatste dag was ze zeer betrokken en aanwezig bij alles wat draaide in de voorziening. Niemand kende de bewoners, ouders, het personeel en de interne keuken van de voorziening beter dan zuster Rosaline.

Daarnaast kende ze ook grotendeels de inwoners van het dorp en daarbuiten. Een bijzondere, actieve en meevoelende persoon die door velen zal gemist worden.

Jacques Vercaigne (72) was de eerste collega van zuster Rosaline op de maatschappelijke dienst. Jacques heeft heel wat herinneringen aan haar. “Van 1977 tot 1992, 15 jaar dus werkte ik samen met zuster Rosaline. Daarna ben ik nog 21 jaar personeelsdirecteur geweest in de Vleugels, de band met zuster Rosaline bleef ook na die tijd bestaan. In het begin voelde ik duidelijk dat zij altijd alleen had gewerkt, zij werd mijn leermeester, ik leerde door haar alle bewoners en hun familie kennen, maar ook alle personeel. Ik heb altijd heel veel ondersteuning gekregen van haar. Ze had het moeilijk om los te laten, eerst wou ze zeker zijn dat ‘haar’ kindjes in goede handen waren. Ze bleef ook heel erg begaan met iedereen, bleef de ouders en familie van de bewoners bezoeken lang nadat de bewoner overleden was, bleef het personeel volgen na hun pensioen of afscheid in de voorziening” vertelt Jacques aangeslagen door dit plotse overlijden.

Smartphone

“Onlangs zag ik haar nog, dynamisch en enthousiast als altijd, steeds met interesse voor de kinderen en kleinkinderen én vooral nog altijd bij de pinken. De technologische wereld had weinig geheimen voor haar. Op menige bijeenkomst of feest kon men haar aan het werk zien met haar smartphone foto’s maken en filmen. Het was ook zuster Rosaline die het tijdschrift van de voorziening maakte. Toen wij huwden kregen we van haar een perkament dat ze zelf had gemaakt, prachtig! We hebben het nog altijd.”

Een andere recente collega van zuster Rosaline is Kurt Vervaeke van de sociale dienst. “Zuster Rosaline is een onvervangbare persoon in de voorziening en ver daarbuiten. Ze had een enorm geheugen en was in iedereen oprecht geïnteresseerd. Ze was ook altijd overal bij. Iedere keer dat er een feest was maakte ze een passende tekst, altijd met een vleugje humor maar toch to the point en positief”, vertelt Kurt. “Op om het even welke avond, was het nu een feest of een infoavond, ze was er altijd bij tot de laatste en ’s morgens was ze dan opnieuw kiplekker en heel fris aanwezig, onvermoeibaar!”