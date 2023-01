Afscheid van bekende choreografe Olivia Geerolf, een Brugs cultuuricoon

In de geklasseerde turnzaal van de Hogeschool Howest in de Sint-Jorisstraat in Brugge werd vrijdagvoormiddag afscheid genomen van Olivia Geerolf. Ze was bekend in de Brugse cultuurmiddens en is op 72-jarige leeftijd overleden.

Kort voor de feestdagen werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar ze overleden is. De zaal liep vol voor haar afscheid, met onder meer de Brugse burgemeester Dirk De fauw, schepen voor cultuur Nico Blontrock en voormalig schepen voor cultuur Yves Roose maar ook heel wat mensen uit de cultuurwereld en nog heel wat van haar cursisten en oud-cursisten.

Balletschool

Olivia was gekend in de Brugse cultuurwereld. Ze had vanaf 1970 een balletschool in de Brugse binnenstad en later in Assebroek. Heel wat meisjes leerden er de knepen van ballet aan. Ze was ook betrokken bij de Reienfeesten, de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet waar ze verantwoordelijk was voor de choreografie. Maar ook in het buitenland mocht ze heel wat voorstellingen geven.

Bijna 50 jaar getrouwd

De dienst werd gestart met muziek van Tom Jones, de openingsdans op haar huwelijk in 1973 met klarinettist Hedwig Swimberghe. Ze zouden dit jaar 50 jaar gehuwd zijn, maar dat konden ze niet vieren. Verder was er muziek van Lionel Ritchie, Ron Davis en Xavier Rudd. Haar schoonbroer Erwin leerde Olivia nog kennen voor zijn broer een koppel vormde met Olivia.

Dansmama

Erwin volgde samen met Olivia de opleiding slagwerk aan het Brugse Conservatorium. Tal van cursisten kwamen vertellen over hun ‘dansmama’, want ze was een mama voor iedereen in het balletgezelschap. Ze was altijd een luisterend oor. Tijdens de dienst waren nog heel wat beelden van het 50-jarig jubileum van de dansschool te zien. Olivia hield naast ballet van koken en kunst.