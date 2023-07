Afscheid van bekende beeldhouwster Begga D’Haese

Beeldhouwster en kunstenares Begga D’Haese, weduwe van dr. Herman Le Compte uit Knokke-Heist, is donderdag op 89-jarige overleden. Dat meldt haar familie.

D’Haese werd op 18 april 1934 in Aalst geboren als jongste telg van tien kinderen. Op haar twintigste huwde ze met Herman Le Compte, met wie ze naar Belgisch Congo trok, waar hij dokter was. Het echtpaar kreeg negen kinderen en adopteerde ook nog eens een zoon.

Begga, afkomstig uit een artistieke familie, begon in 1969 te beeldhouwen. Haar eerste beeldhouwwerk was vier meter hoog en woog 1.000 kilo. Ze noemde het ‘Blaiberg’, als eerbetoon aan de 50-jarige tandarts Philip Blaiberg die in 1967 in Kaapstad door dr. Christiaan Barnard een nieuw mensenhart kreeg ingeplant en er nog negentien maanden mee leefde. ‘Blaiberg’ staat nu nog altijd voor het Vrij Technisch Instituut in Veurne.

Nadat ze enkele jaren in metaal had gewerkt, schakelde ze over op marmeren beelden met zachte, vloeiende lijnen en sensuele vormen. Bekend zijn haar marmeren schaakspelen, die onder meer tentoongesteld werden op de Kunstmesse in Basel (Zwitserland) en op de Art Expo in New York.

Na haar marmeren periode maakte ze met hamer en beitel tientallen vrouwenfiguren en meer dan 100 houten sculpturen die ze ‘bomen’ noemde. De laatste jaren maakte ze delicate collages waarin ze vaak teksten van haar oudste zoon Jeroen verweefde.

Begga D’Haese overleed donderdag in Gent. Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld.