Advocate Christine Onraet (50) overleden

In Gent overleed afgelopen zaterdag Christine Onraet. Zij was in de Westhoek vooral gekend als advocate, maar zeker ook door haar functie als voorzitter van de kerkfabriek Dranouter.

Christine werd in Ieper geboren op 13 oktober 1971. Na haar humaniora Latijn-Grieks aan het O.L.V ter Nieuwe Plant in eigen stad, trok ze naar de KU Leuven, waar ze in 1994 afstudeerde als licenciaat rechten. In datzelfde jaar werd ze ook advocate aan de Ieperse balie. In augustus 2001 richtte ze samen met Magali Verfaille een eigen kantoor op. Sinds 2018 was Christine ook plaatsvervangend rechter aan de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Altijd goedlachs

“Door haar ziekte kwam het overlijden van Christine niet geheel onverwacht”, reageert Magali Verfaille. “Ze laat een heel grote leemte na in ons kantoor. Christine als persoon omschrijven is niet zo moeilijk. Ze was zeer gedienstig, altijd goedlachs met een duidelijk positieve instelling, altijd paraat om een ander te helpen, zelfs al moest ze zichzelf daarvoor wegcijferen.”

Kerkfabriek

Daarnaast was Christine dus ook voorzitter van de kerkfabriek Dranouter. “Ik herinner me Christine als een zeer menselijk iemand”, aldus diaken Luc Vandevyver. “Gul, hartelijk, behulpzaam, vriendelijk, maar altijd ook heel bescheiden. Beroepshalve had ze een heel grote vakkennis, waarvoor ze gewaardeerd werd door vriend en vijand. Heel de gemeenschap in Dranouter verliest een groot iemand. Naar het verenigingsleven toe was ze heel sociaal geëngageerd.”

Rouwdienst zelf voorbereid

“Tijdens de lagere schooltijd van haar kinderen Arno en Milo was ze altijd bereid de handen uit de mouwen te steken bij een festiviteit in de dorpsschool, maar ook alle andere organisatiesin heel Heuvelland droeg ze in het hart. Haar rouwdienst, die ze zelf volledig voorbereidde, moet er één zijn in het licht van leven en verrijzenis, en niet om te rouwen. Ze was iemand die de kerk wilde zien op een eigentijdse wijze, heel dicht van de mensen. We moeten helaas veel te vroeg afscheid nemen van een zeer pientere en knappe dame.”

Christine laat een echtgenoot Paul Vantomme en kinderen Arno, Milo, Theo en Simon na. De uitvaartplechtigheid gaat door zaterdag aanstaande om 10.30 uur in de Sint-Jan de Doperkerk in Dranouter. (DT)