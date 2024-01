Acute hersenvliesontsteking wordt Francine (85) fataal: “Papa voelt zich verloren. Altijd waren ze samen”

Iedereen dacht dat ze 100 jaar zou worden. Tot vlak vóór haar ziekenhuisopname wás Francine Vantorre (85) uit Knokke-Heist ook een vrouw vol energie. En toch blijft haar echtgenoot Marc (89) plots alleen achter. ‘Zijn’ Francine stierf dinsdag in het ziekenhuis. Hun 65ste huwelijksverjaardag ‘vierden’ ze noodgedwongen terwijl ze al in coma lag. “Nooit is ze ziek geweest. Het was dus zeker onverwacht. Het is vooral jammer dat ze de laatste jaren van haar leven zo in de stress moest leven”, doelt haar dochter Martine op de bouwmiserie in de buurt.

Francine Vantorre (85) was een geboren en getogen Heistenaar. Samen met haar echtgenoot Marc Fouquet genoot ze van het leven en hun drie kinderen en evenveel kleinkinderen. De voorbije jaren kwam het koppel evenwel ongewild in de media terecht. Niet omdat ze er zélf naar vroegen, wel omdat hun woning één van de huizen is die heel wat schade opliep door de bouw van het Hoost-project vlak voor hun deur in Knokke-Heist. Diverse keren deden ze hun verhaal waarbij vooral Francine vrijuit en vol energie haar mening gaf. Amper zes weken geleden deden ze dat nog naar aanleiding van een reportage op televisie over de bouwmiserie.

“Dat is door al dat rijk volk dat hier appartementen wil zetten, en de gewone man moet boeten”, zei Francine fors. Woorden waar ze geen spijt van had. “Onze keukenvloer komt naar boven. Wat doen ze? Ze schrapen de deuren af. Ondertussen gebeurde dat al drie keer. Ook het busje silicone hebben we al vaak zien passeren. Het is wraakroepend.”

Acute hersenvliesontsteking

Niks wees erop dat Francine enkele weken later zou overlijden. En toch gebeurde dat dinsdag. “Eind 2023 voelde mama zich wat verkouden en grieperig”, zegt dochter Martine. “Niks wees erop dat het ernstig was. Wie is er nu eens niet wat ziekjes? Ook de huisdokter kwam langs. Maar korte tijd later is op één bepaalde nacht haar situatie plots een stuk erger worden. Op 4 januari belde papa mij ‘s ochtends op. “Het is niet goed. Kan je komen”, zei hij. Toen ik aankwam was mama nauwelijks nog aanspreekbaar. De hulpdiensten voerden haar af naar het ziekenhuis, waar ze eigenlijk meteen in een coma belandde. Afscheid nemen konden we niet meer doen. Uiteindelijk is ze dinsdag overleden in het ziekenhuis. Zonder dat we nog echt afscheid konen nemen. Natuurlijk is dat moeilijk.”

Volgens de dokters werd een acute hersenvliesontsteking Francine fataal. “En zeggen dat ze in haar leven nooit ziek is geweest”, zegt Martine. “Iedereen dacht dat ze 100 jaar zou worden. De laatste jaren had ze wel veel stress van de problemen door dat bouwproject. Maar zeggen dat het met zekerheid een rol speelde? Neen, dat kan onmogelijk gezegd worden en willen we ook niet doen. Want dat kan je niet bewijzen. Op haar leeftijd kan het altijd gebeuren. Maar dat de ze kwetsbaarder werd door de stress? Dat vermoeden we wel. Ze was kwetsbaar geworden en at veel minder dan vroeger. Het is vooral jammer dat ze de laatste jaren van haar leven zo moest doorbrengen. Anders heeft ze altijd een zorgeloos leven geleid.”

Huwelijksverjaardag

Francine was 65 jaar getrouwd met ‘haar’ Marc. “Alles deden ze samen en altijd waren ze samen”, zegt Martine. “Op 10 januari vierden ze hun 65ste huwelijksverjaardag. Toen lag mama al in coma op intensieve zorgen. Ik deed nog een oproep om kaartjes te sturen en die kregen we ondertussen ook. Maar ondanks dat de dokters nog alles probeerden, kon niks mama nog helpen. Het verlies komt zeker hard binnen. Ze was de motor van het gezin. Papa werd 89 toen ze al in het ziekenhuis lag en blijft verloren achter.” (MM)