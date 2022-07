Actrice Lize Feryn verliest opa Louis uit Heule

In woon-zorgcentrum Ter Melle in Heule, waar hij sinds november 2020 verbleef, is Louis Feryn overleden. Op dinsdag 19 juli is hij tijdens het middageten onverwacht gestorven. Hij was de grootvader van Lize Feryn, bekend als actrice en fotomodel.

Samen met zijn echtgenote Christiane Dumoulein was Louis trots op wat zij presteerde maar ze zegden erbij dat ze even trots waren op al hun kleinkinderen en dat zijn er 19. ‘Tuinman in hart en nieren’ wordt Louis op de rouwbrief genoemd en de liefde voor de natuur in het algemeen gaf hij door aan zijn zes kinderen.

Louis – officieel Lodewijk – Feryn is in Lichtervelde geboren op 15 augustus 1931 als achtste in een gezin met 14 kinderen. Vader Camiel was eerst eierhandelaar in Lo maar verhuisde in de jaren dertig met zijn gezin naar Lichtervelde.

Boerenbond

Hij werd er zaakvoerder van de Boerenbond. Louis ging na zijn lager onderwijs studeren aan de tuinbouwschool in Torhout. Daarna ging hij werken in de groenteveiling in Roeselare. Na zijn legerdienst werd hij magazijnier bij SBT (Service Belge du Transport), de transportafdeling van Unilever met een afdeling in de Kortrijksestraat in Heule.

Zo belandde Louis na zijn huwelijk met Christiane in de Tinekesgemeente, waar ze bouwden in de Mellestraat nabij de huidige R8. Later verhuisden de magazijnen van SBT nog naar Roeselare, Gent en Grimbergen. Op zijn 55ste kon Louis met pensioen maar vervelen deed hij zich nooit.

Elke dag werkte hij in zijn groente- en bloementuin. Het was zijn grote hobby. En met de zelfgekweekte groenten maakte Christiane soep en confituur. Ook de kinderen werden met respect voor de natuur grootgebracht en allemaal hebben ze een grote tuin waar vader Louis vele uren in gewerkt heeft. Hij hielp ook bij verbouwingen.

“Feryn-ogen”

“Opa en oma in Heule, dat was voor mij synoniem voor familiefeestjes”, vertelde kleindochter Lize toen ze acht jaar geleden als actrice doorbrak als Marie Boesman in de successerie In Vlaamse Velden. “Als kinderen hebben we bij opa en oma in Heule ook veel rummikub gespeeld.”

En toen ze samen gingen wandelen, met haar zussen, hadden ze altijd potlood en papier mee om de namen van bloemen en vlinders op te schrijven. Dat was belangrijker dan wandelen en in de keuken in Heule zaten ze altijd te tekenen. “En”, zei Louis. “Iedereen spreekt over Lizes speciale, expressieve ogen. Wel, dat zijn Feryn-ogen!”

In oktober zouden Louis en Christiane 64 jaar getrouwd zijn. Ze kregen samen zes kinderen : Jan (met wijlen Marjan Bossuyt en Kaatje Devos, Deerlijk), Mieke (met Stefaan Voet, Heule), Piet (met Els Leenders, Deerlijk), Pol (met Veronique Vercaempst, deerlijk), Leen (met Kris Debusschere, Izegem) en Tom (met Leen Oosterlinck, Heule). Louis had 19 kleinkinderen, van wie er een overleden is. Hij had ook al tien achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats op maandag 25 juli om 10.30 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule.