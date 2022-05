Actieve Heule-Watermolenaar Adri Provoost (68) sterft bij ongeval in Nederland

Er heerst grote verslagenheid in Heule-Watermolen. Vorige woensdag 27 april is bekende inwoner Adriaan Provoost op 68-jarige leeftijd in Nederland overleden. Hij was er met vakantie en kwam door een hartfalen met zijn wagen tegen een paal terecht. Hij is in het Universitair Medisch Centrum in Leiden overleden.

Zijn echtgenote Martine Blieck was ernstig gewond en verblijft nog in het ziekenhuis in Nederland. Adri, zoals iedereen hem kende, was een erg sociaal geëngageerde man en mag wel een supervrijwilliger worden genoemd.

Adriaan Provoost is op 1 februari 1954 in het Nederlandse Breskens in Zeeland geboren. Als jongere was hij er geëngageerd in de protestantse Kerk en zo leerde hij – via een uitwisseling – zijn toekomstige echtgenote Martine Blieck uit Kortrijk kennen die ook lid was van de protestantse Kerk. Hij volgde de liefde naar Zuid-West-Vlaanderen en ze trouwden in 1974. Eerst woonden ze in de Meensesteenweg in Kortrijk om zich daarna te vestigen op hun huidige adres in de Bozestraat in Heule.

Altijd behulpzaam

Beroepshalve was Adri tot aan zijn pensioen seingever bij de NMBS. Het ploegwerk bracht met zich mee dat hij tijd had om zich in te zetten voor de gemeenschap, wat hij met hart en ziel als bestuurslid voor verscheidene verenigingen heeft gedaan.

Behulpzaamheid en praten met mensen was zijn leven. Hij was bekend als een aimabele man die al zijn vrije tijd in het verenigingsleven stak, waardoor hij zich als ‘immigrant’ snel helemaal integreerde. Destijds was hij vrijwilliger bij het Rode Kruis in Heule en heeft zo nog geholpen bij de ramp met de Herald of Free Enterprise voor de kust van Zeebrugge in 1987.

In Heule-Watermolen was hij bestuurslid bij de KWB en bij het kermiscomité. Hij hielp bij de organisatie van het kerstmarktje en was lid van Okra. Hij was lid van het vroegere bestuurscomité van het ontmoetingscentrum Molenheem. Ook was hij vrijwilliger bij de zorgorganisatie i-mens en in Kortrijk was hij lid van het Sint-Elooiskoor. Hij was tevens vereremerkt met de arbeidsmedaille 1e Klasse in 2006.

Een weekje vakantie

Het toeval wil dat Adri in zijn geboorteland overleden is. Hij had op paasmaandag nog maar zijn familie in Zeeland bezocht, maar nu was hij met zijn echtgenote een weekje met vakantie in Zuid-Holland.

Ook twee vrienden, het echtpaar Johan Mestdagh en Carine Decroubele, waren mee. Johan is voorzitter van KWB Heule-Watermolen, waarvan Adri bestuurslid was. Ze hadden in Lisse het bekende bloemenpark Keukenhof bezocht, toen in Noordwijk het noodlot toesloeg. Adri werd plots onwel achter het stuur en zijn wagen belandde tegen een paal. Hij overleed door een hartfalen. Zijn echtgenote was ernstig gewond en moet deze week nog een operatie ondergaan. De vrienden liepen lichte verwondingen op en zijn intussen weer thuis.

Adriaan was vader van twee dochters: Cindy (met Thierry Nolf, Kortrijk) en Vicky (met Bart Feys, Kortrijk). Hij had vier kleinzonen: Niels, Maarten, Jelle en Lander. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 7 mei om 10 uur in de Sint-Elooiskerk in Kortrijk. Hij wordt begraven op het kerkhof van Heule-Watermolen.

(NOM-Begr. Bloyart/Sereni)