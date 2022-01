Achiel Luypaert, bekend van Primeurs Achiel in Oostende, overleden

Achiel Luypaert is op vrijdag 21 januari overleden op 86-jarige leeftijd. Achiel is bekend als uitbater van Primeurs Achiel, de groentewinkel aan het Mijnplein. “Een bewogen man, die niet omkeek voor hard werk, maar ook als geen ander wist de show te stelen en de ambiance in het spel bracht, een man die de kamer wist te vullen.”

Grote verslagenheid bij de kinderen, kleinkinderen, medewerkers van de winkel en nagenoeg de hele stad. Achiel Luypaert is niet meer. Hij overleed vrijdagavond. De familie Luypaert verkoopt al meer dan negentig jaar groenten en fruit en doet dat nog steeds. Op 1 februari 1929 openden Maurice Luypaert en zijn vrouw Irma Andries voor het eerst de winkel. De winkel heette toen nog ‘Epicerie Etoile’. Later, toen Achiel Luypaert de winkel van zijn ouders in 1956 overnam, werd de winkel tot Primeurs Achiel gebombardeerd. Die naam werd een begrip in Oostende. Achiel was toen amper 21 jaar.

In de jaren ’60, toen de grootwarenhuizen hun opmars maakten, liet Achiel zich niet doen. Hij vocht tegen de zware concurrentie en overleefde. In 1975 verhuisde Achiel met zijn hele hebben en houden naar een splinternieuwe winkel aan de overkant. De winkel is er nog steeds. Achiel deelde er de lakens uit tot 2000. Daarna namen zijn zoon Rik (56) en zijn vrouw Claudine Michel (59) de zaak over. Achiel was er echter niet weg te slaan en kwam er nog geregeld over de vloer. Ondertussen maken ook de kleinzonen van Achiel: Boris (33) en Igor (30) deel uit van het bedrijf. Zij vormen de vierde generatie bij Primeurs Achiel.

Op de Facebookpagina van de winkel staat een droevig bericht: “Een groot mens gaat van ons heen. Bij deze delen wij mee dat Achiel Luypaert ‘Pépé’ gisterenavond overleden is. Een bewogen man, die niet omkeek voor hard werk, maar ook als geen ander wist de show te stelen en de ambiance in het spel bracht, een man die de kamer wist te vullen. Pépé, het is onwaarschijnlijk wat je als kleine straatjongen bereikt hebt in je leven! Bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt, zonder jou was er geen spraken van Primeurs Achiel. In zijn naam bedankt aan allen die hem vriendschap schonken en samen mooie momenten hebben gedeeld, het waren er ongetwijfeld veel.”

De plechtigheid zal plaatsvinden op 1 februari om 11 uur in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk.