Accountancypionier Roger Vandelanotte (102) overleden: “Een keiharde werker en durver”

Roger Vandelanotte, stichter en stamvader van het accountancybureau Vandelanotte is op maandag 5 december overleden. Hij werd 102 jaar oud.

Mijnheer Roger, zoals hij respectvol omschreven werd, was de stichter van het bekende Kortrijkse accountancybureau Vandelanotte. “Een rasechte West-Vlaming die heel veel ondernemers heeft geholpen bij het realiseren van hun eigen ambities”, klinkt het. “Hij was de perfecte mix van twee bloedlijnen: een familie van keiharde werkers en een familie van echte durvers, avonturiers.”

In 1948 diende Roger Vandelanotte zijn ontslag in als onderwijzer om in zijn eentje een accountantskantoor te beginnen. “Velen verklaarden hem gek. Hijzelf geloofde echter rotsvast in zijn nieuwe toekomst, gesterkt door zijn vrouw Jeanne Cappelle. De rest is geschiedenis, of beter, heeft geschiedenis gemaakt.”

Toen de fiscus steeds meer voorwaarden begon op te leggen aan bedrijven, werd de visie van Mijnheer Roger bevestigd. Zo groeide Vandelanotte al snel uit tot een vaste waarde in ons land.

“’Een Vandelanotte moet oud worden. Dat is verplicht’, is een van de bekende quotes van Mijnheer Roger. Ook dat heeft hij kunnen waarmaken”

Op het moment dat de Europese Unie de btw invoerde, schreef Roger Vandelanotte als eerste een boek over hoe die btw exact werkte in de praktijk. Na dit succes werd hij gevraagd les te geven aan de Economische Hogeschool in Brussel. Het lesgeven was hem altijd in het bloed blijven zitten.

In 1987 werd Roger de eerste Vlaamse voorzitter van het Instituut der Accountants, nu ITAA.

Ook toen het kantoor meer dan tweehonderd klanten had, maakte Roger Vandelanotte er een punt van om ze allemaal van dichtbij te kennen. “Hun persoonlijkheden, sterktes en zwaktes, geluk en miserie. Tot op vandaag blijft dat persoonlijke contact met klanten een prioriteit binnen het kantoor.”

In januari 2020 vierde Roger Vandelanotte nog zijn honderdste verjaardag. Toen gaf hij een uitgebreid interview aan deze krant.

Intussen vervoegden zonen Koen en Hein de organisatie en groeide Vandelanotte uit tot accountants- en auditkantoor dat stevig in de top tien van België staat.

© GF

Vandaag staat kleinzoon Nikolas aan het roer en het bedrijf is uitgegroeid tot een gezonde onderneming van meer dan 550 werknemers. De activiteiten reiken vandaag veel verder dan het voeren van de boekhouding. Volgend jaar viert Vandelanotte haar 75-jarig bestaan.

“Een Vandelanotte moet oud worden. Dat is verplicht, is een van de bekende quotes van Mijnheer Roger. Ook dat heeft hij kunnen waarmaken.”

Roger Vandelanotte laat vier kinderen, zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen na. Hij was stichtend ere-bestuurder van Dominiek Savio en Mariasteen in Gits. Roger werd geboren in Wevelgem op 21 januari 1920. Zaterdag 10 december om 10.30 wordt er in de Sint-Hilariuskerk van Wevelgem afscheid genomen.