Aannemer Frank Gruyaert (64) uit Roeselare is overleden

In het AZ Delta in Rumbeke is aannemer Frank Gruyaert (64) overleden. Hij was de stichter en zaakvoerder van de bvba Bouwonderneming FR & PJ op de Meensesteenweg in Roeselare.

Vader en zoon

In 1985 werd de bvba Bouwonderneming Frank Gruyaert opgericht. Gedurende zo’n drie decennia bouwde Frank het bedrijf op tot een gerespecteerd en kwalitatief bouwbedrijf in de regio. In 2013 stapte zijn zoon Pieterjan mee in het bedrijf waardoor de bvba Bouwonderneming FR & PJ werd geboren.

Met zijn onderneming garandeerde Frank Gruyaert de klant steeds opnieuw een kwalitatief eindresultaat waarbij klantgerichtheid centraal staat. Doorheen de jaren bouwde hij heel wat ervaring op, waardoor de firma zich specialiseert in enkele specifieke vakgebieden. Zoals bouw- en verbouwingswerken, vloeren en faiences, opritten en Terrassen, bekledingen.

Frank was de echtgenoot van Ingrid Timmerman. Naast zoon Pieterjan zijn er nog twee dochters Elke en Emmy. Er zijn daarnaast acht kleinkinderen.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 26 januari om 11 uur in de aula van Uitvaartzorg Commeyne, Meensesteenweg 380 in Roeselare. Een laatste groet in het funerarium Commeyne kan zaterdag van 15 tot 17 uur, maandag tot en met donderdag van 15 tot 18 uur.