Aalmoezenier Aureel Chanterie van wzc Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes overleden

In Waregem is vorige week priester Aureel Chanterie overleden. Hij is geboren in Oeselgem op 23 juni 1944. Zijn laatste functie was als aalmoezenier van het woonzorgcentrum in Wakken.

Aureel werd op 29 juni 1968 tot priester gewijd in Brugge. Hij was Licentiaat Catechetische Wetenschappen. Hij was achtereenvolgens leraar aan het Sint-Jozefcollege in Tielt, prefect regentaat Sint-Jozefsinstituut Torhout, bisschoppelijk afgevaardigde van de bisschoppelijke kosterscommissie, leraar aan het Heilig Hartcollege in Waregem, district-vicaris voor Kortrijk, leraar aan het Instituut Heilige Familie Normaalschool in Tielt (27 juni 1989 tot 1 september 1995) en lector aan de KATHO Zuid-West-Vlaanderen (van 1 september 1995 tot 1 september 1999).

Hij is door de bisschoppen benoemd tot nationaal proost van de kosters- en organistenverenigingen, was nationaal proost van de Christelijke Beweging van Gepensioneerden en aalmoezenier van rusthuis OLV van Lourdes in Wakken in 2009. Hij kreeg eervol ontslag op 19 december 2012.