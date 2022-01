90-jarige wandelaar sterft in Bredense duinen, reanimatie tevergeefs

In Bredene is zondagvoormiddag een wandelaar (90) overleden. Het slachtoffer werd onwel op een verhard wandelpad tussen de Spinoladijk en de Koninklijke Baan, ter hoogte van Strandpost 1.

Het slachtoffer, een 90-jarige Bredenaar, stuikte rond 11 uur ineen en werd opgemerkt door andere wandelaars. Die verwittigden de hulpdiensten en startten met reanimeren. De mug nam het daarna over, maar de nochtans snelle hulp mocht niet baten. Het slachtoffer stierf ter plaatse een natuurlijke dood. De brandweer werd opgeroepen om een tent te plaatsen over het lichaam in afwachting van de begrafenisondernemer. De politie Bredene/De Haan sloot het wandelpad af voor andere voetgangers tijdens de interventie. (BB)