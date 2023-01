88-jarige Michel Bourdeau uit Langemark overleden op oudejaarsdag

Michel Bourdeau werd op 11 september 1934 in Boezinge geboren en overleed op zaterdag 31 december in het woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark, waar hij korte tijd verbleef. Hij was de weduwnaar van Maria Desmyter.

Eerst woonden ze in de Boezingestraat, daarna vestigden ze zich in de Klerkenstraat. Zijn kinderen zijn Ria Bourdeau en Johan Moerman, Bart Bourdeau en Mariska Devriese, Rita Bourdeau en Hendrik Anseeuw, Katrien Bourdeau en Andy Van Insberghe. Er zijn negen kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Michel was tijdens zijn beroepsloopbaan een postbode en was steeds bereid om iedereen te helpen. Fietsen, petanque spelen en kaarten waren zijn hobby’s. Vroeger trokken hij en Maria er geregeld op uit met de caravan. Op zaterdag 7 januari wordt om 10.30 uur afscheid genomen van Michel in de Sint-Pauluskerk in Langemark. Na de dienst volgt de crematie en wordt de asurn bijgezet in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark. (Rouwcenter Jonckheere)