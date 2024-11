3-jarige Daisy overleden na zoveelste hartoperatie, vrienden starten crowdfunding op

Hartverscheurend nieuws uit Ruddervoorde (deelgemeente van Oostkamp): de bijna vierjarige Daisy – dochter van Charlene en Kenneth – is vrijdagavond overleden na de complicaties van een hartoperatie in september. Vorig jaar trok mama Charlene nog aan de alarmbel omdat er door een nieuwe Europese wet steeds minder medisch materiaal beschikbaar is om cardiologische operaties uit te voeren bij kleine kinderen.

Daisy (3) kampte al heel haar jonge leven met verschillende hartafwijkingen. In oktober 2023 vertelde haar mama Charlene Fagneray aan onze krant dat de kleuter al 21 keer onder het mes moest, daar was telkens op maat gemaakt operatiemateriaal voor nodig. Door een wet die in 2020 werd ingevoerd moet dit materiaal aan veel strengere eisen voldoen, waardoor Europese bedrijven de productie van deze dure hulpmiddelen – waar relatief weinig vraag achter is – links lieten liggen. Met als gevolg dat artsen mogelijks zouden moeten beginnen improviseren om deze noodzakelijke ingrepen zonder dit materiaal uit te kunnen voeren, met meestal hogere risico’s als gevolg.

De kleine Daisy onderging in september dit jaar opnieuw een complexe operatie, maar na weken vol complicaties is ze afgelopen vrijdagavond dan toch overleden. Het is Yentl De Bock, een familievriendin, die het nieuws meldt in een crowdfunding die ze voor Charlene en Kenneth heeft opgestart.

Complicaties

“Lange tijd ging het goed met Daisy, in juni werd ze nog een enthousiaste grote zus van Elysée. Enkele weken later kregen de ouders gezin echter slecht nieuws te horen: het ging niet goed met Daisy’s hartje. Eind september werd ze opnieuw geopereerd, dat overleefde ze maar net. Daarna volgde de ene complicatie de andere op. Ze heeft gestreden, ademde zelfs een poos weer zelfstandig, maar uiteindelijk heeft haar hartje het uiteindelijk toch begeven”, schrijft Yentl.

Om de ouders financieel te ondersteunen in hun rouwperiode – na de massa aan ziekenhuiskosten – startte Yentl een crowdfunding op. Ze hoopt 25.000 euro in te zamelen, in 14 uur tijd werd een vijfde daarvan al opgehaald. “De lange ziekenhuisopnames en vele operaties hebben heel wat kosten met zich meegebracht. Ook een begrafenis is duur. Het laatste wat ik wil, is dat dit gezin niet zou kunnen rouwen zoals het hoort omdat ze financiële druk voelen tijdens de donkerste periode van hun leven”, klinkt het.