104-jarige pater-missionaris Paul Delaere overleden

In Torhout vond afgelopen maandag de uitvaartdienst plaats van pater scheutist Paul Delaere, afkomstig uit Kuurne. Hij verbleef de jongste jaren in het rusthuis van de congregatie van Scheut in Torhout, waar hij op 13 september op 104-jarige leeftijd in het AZ Delta overleden is.

Paul Delaere is op 25 juli 1918 op de Kathoek in Kuurne geboren. Hij was amper drie maanden oud toen zijn vader Jules op 40-jarige leeftijd overleed. Zijn moeder Maria Vanderbeke, bekend als Marietje Lappers, bleef achter met vijf kinderen. Hij was de enige die nog in leven was. Zijn zus Zoë, zuster Marie-Jeanne bij de Zusters van Liefde van Heule, was onderwijzeres en overleed in 2008.

Er waren in Kuurne destijds nogal wat missionarissen en zo ging Paul in 1937 binnen bij de Missionarissen van Scheut en in 1943 – bijna 80 jaar geleden – werd hij tot priester gewijd. Zoals velen in die tijd wilde hij naar China trekken en leerde de taal. Maar China sloot de grenzen voor katholieke missionarissen. Uiteindelijk werd hij naar de VS gestuurd. Hij zou er vanaf 1946 achttien jaar vooral actief zijn bij jongeren. In 1964 verhuisde hij dan naar de Dominicaanse Republiek. Hij leerde Spaans en het werd de mooiste tijd van zijn leven als padre Pablo. Hij werkte er tussen de boeren en vooral boerinnen, want daar in de bergen verrichtten zij het werk. Hij was altijd voorstander van de gelijkheid van man en vrouw, ook in de Kerk. In de Dominicaanse Republiek was hij erg begaan met de bewustmaking van de mensen die hij leerde opkomen voor hun rechten. Op het thuisfront vernam men niet zo veel. Omdat ze maar één brief per jaar ontving, vertelde zijn moeder dat een brief van ginder een jaar onderweg was…

In 2000 keerde pater Delaere op 82-jarige leeftijd terug naar België en nam hij zijn intrek in het missiehuis van Scheut in Kortrijk. Hij vond er plezier in het kaarten met confraters en familie. Toen hij een rolwagen nodig had, verhuisde hij in 2015 naar het missierusthuis van Scheut in Torhout, waar hij in 2018 zijn 100ste verjaardag mocht vieren, om er nog vier jaar bij te doen.