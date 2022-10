102- jarige Maria Galloo uit Zwevezele is overleden

Maria Galloo is op maandag 17 oktober rustig overleden. Ze werd 102 jaar. De oude dame verbleef in het woon-zorgcentrum Het Laar in Zwevezele bij de afdeling De Olm.

Maria Galloo zag het levenslicht in Zwevezele op 14 juni 1920. Ze verbleef in het woon-zorgcentrum Het Laar. Ze was er kind aan huis, want na het onverwachte overlijden van haar man Jerome Pincket in 1974 nam Maria haar intrek bij de zusters. Ze hielp de zusters waar nodig. Maria en Jerome runden vroeger een bakkerij in Zwevezele en ze leverden ijs aan huis.

Maria had een zoon Ivan, maar hij is ook overleden. Bij het overlijden van haar zoon had ze het heel moeilijk. Ze vond kracht en steun bij haar schoondochter Nicole Vlaeminck. Ze was grootmoeder van Kathy en Daisy en overgrootmoeder van vier achterkleinkinderen, Stefanie, Tessa, Milo en Xander. De uitvaartdienst vond plaats in beperkte kring. Na de dienst vond Maria haar allerlaatste rustplaats in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Zwevezele. (NS- Uitvaart Logghe Kortemark)