102-jarige Anna Verbrugghe in Bissegem overleden

In wzc Biezenheem in Bissegem is Anna Verbrugghe vorige dinsdag op 102-jarige leeftijd overleden. Ze was de weduwe van Albert Vandendriessche die in 1992 gestorven is.

Anna is op 7 juni 1920 in Oekene geboren. Ze had nog een broer en een zus. Haar moeder heeft ze nooit gekend: ze overleed toen Anna 3 jaar was. Daardoor verbleef ze enige tijd in het toenmalige weeshuis in Lendelede. Op haar 18de ging ze enkele jaren werken bij een advocatenfamilie in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Terug in België ging ze in dienst bij een gezin in Bissegem. Ze leerde daarna Albert Vandendriessche kennen. Hij was de jongste zoon van café De Klokke in Bissegem en werkte in de bekende poppenfabriek Unica. Ze trouwden in 1947 en enkele jaren na hun huwelijk bouwden ze een woning in de zogenoemde Margarinereke in de huidige Driekerkenstraat. Anna werd huisvrouw en was daarnaast de steun en toeverlaat van heel de straat.

Graag op reis

Anna ging graag op reis en ook na het overlijden van haar man bleef ze reizen met de bus, onder meer naar Hongarije en Slovenië. Ze zorgde dan op de bus voor ambiance. Ze bleef ook autorijden tot haar 87ste. Een twaalftal jaar geleden trok ze noodgedwongen naar een assistentieflat, om dan vijf jaar later te verhuizen naar wzc Biezenheem. Ook daar ging ze graag mee op uitstap en op reis, zelfs naar Benidorm.

Anna was moeder van drie kinderen: wijlen Marie-Rose (met Ronny Malysse, partner van Veva Hessel), Jean-Marie (met Marijke D’haene, Wevelgem) en Marie-Paule (met Rudy Overbergh, Bissegem). Er zijn zeven kleinkinderen (van wie Jelle, slechts 1,5 jaar oud, overleden is) en acht achterkleinkinderen.

Opmerkelijk is nog dat Anna’s schoonzus Irma Vandendriessche, de zus van haar man, op 5 juli vorig jaar ook haar 100ste verjaardag mocht vieren in het rusthuis. Ze konden toen voor het eerst samen klinken op hun verjaardag want eerder was dat door de coronamaatregelen niet mogelijk geweest. Irma is drie maanden later gestorven.

Het afscheid van Anna heeft plaats op dinsdag 4 oktober om 11 uur in de aula van crematorium Uitzicht in Kortrijk. De urne wordt bijgezet op het kerkhof van Bissegem. (NOM-Begr. Rigole/Sereni)